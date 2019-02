Suzuki al centro dei riflettori nella settimana di Sanremo

Ancora poche ore e la 69° Edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo aprirà i battenti. Per il sesto anno consecutivo Suzuki sarà Auto Ufficiale del festival.

Dal 2014, la kermesse sanremese rappresenta un elemento cardine nella strategia di comunicazione della Casa di Hamamatsu che, nelle serate del Festival, porterà alla massima visibilità sugli schermi televisivi il nuovo spot “Think Hybrid. Drive Suzuki”. La presenza di Suzuki al Festival sarà forte anche sul territorio. Nella settimana della kermesse, sarà possibile ammirare da vicino Suzuki Ignis e Swift in versione 1.2 4WD Allgrip, Jimny e Vitara presso il Forte Santa Tecla, tradizionale punto di ritrovo per gli artisti, gli addetti ai lavori e un pubblico selezionato di VIP. Suzuki Jimny sarà anche esposto in Piazza Colombo e Piazza Siro Carli, in location esclusive e di grande passaggio e visibilità.

L’ibrido che incanta

Dopo aver consolidato nel 2018 il suo secondo posto nella classifica dei costruttori per vendite di vetture ibride in Italia, nel 2019 Suzuki continua con il successo dei suoi modelli della gamma Hybrid. Ignis, Swift e Baleno Hybrid sono protagoniste in queste settimane di una campagna di comunicazione di grande visibilità su tutti i media. La nuova creatività si snoda attraverso immagini sorprendenti ed emozionanti, ciascuna espressione di una società che si evolve continuamente e non si riconosce negli schemi rigidi, pronta a risolvere le sue esigenze di mobilità con l’ibrido Suzuki. Durante le cinque serate del Festival, verranno trasmessi un maxispot di 45 secondi e altri due commercial da 15 secondi in corrispondenza degli orari di picco degli ascolti portando nelle case dei telespettatori lo slogan “Think Hybrid. Drive Suzuki.” e il messaggio che l’ibrido del futuro sia già qui. La suggestività del video si sposa perfettamente con il contesto artistico e musicale, rendendo ancor più efficace e incisiva la comunicazione.

Appuntamenti imperdibili al Forte

La presenza al Forte Santa Tecla per Suzuki è strategica. Anche quest’anno il programma sarà infatti ricco di appuntamenti nella settimana del Festival. Ogni giorno, dalle ore 10 alle ore 14, la struttura sarà aperta al pubblico e alle scuole nell’ambito del progetto Porte Aperte RAI, pensato dalla Direzione Comunicazione Rai a favore degli studenti. Negli spazi del Forte Santa Tecla sarà allestito un spazio in cui bambini e ragazzi delle scuole elementari e medie di Sanremo potranno provare a fare radio e televisione. Dalle 15 alle 18 si svolgeranno, invece, le interviste ai cantati in gara, trasmesse in diretta Facebook sul profilo del Festival di Sanremo. Dalle 18.30 alle 20.45 sarà quindi la volta dei DJ Set targati Radio 2, che intratterranno ospiti e invitati prima dell’inizio delle serate al Teatro Ariston, che saranno trasmesse poi in diretta a partire dalle 21. Al termine delle esibizioni e sino a chiusura, si susseguiranno After Show, Show Case e Dj Set in un’alternanza di musica, allegria e divertimento che sarà andrà in onda su Radio 2.

Un fine settimana di Porte Aperte

I Clienti che vorranno approfondire meglio l’offerta della tecnologia Suzuki HYBRID, potranno approfittare delle giornate di sabato 9 e domenica 10 per osservare da vicino la gamma Suzuki HYBRID nelle Concessionari Ufficiali Suzuki. Si tratta di un’occasione da non perdere per salire a bordo di IGNIS, SWIFT e BALENO e per scoprire la genialità e la praticità della tecnologia ibrida Suzuki. A differenza di molti sistemi concorrenti, quello proposto dalla tecnologia Suzuki HYBRID, è un sistema efficiente, leggero e che non toglie spazio né all’abitacolo né al bagagliaio. A richiesta si potrà fare anche una prova su strada, che darà modo di verificare come il pratico dispositivo entri in gioco solo quando serve, riducendo consumi ed emissioni senza richiedere alcun intervento al pilota.