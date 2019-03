Suzuki invita a scoprire la gamma 4X4 AllGrip con un Porte Aperte il 23 e 24 marzo

L’inverno sta terminando e la trazione integrale Suzuki è un’arma formidabile per affrontare in sicurezza i fondi a bassa aderenza, tipici della stagione fredda, ma è anche l’alleata ideale di chi vede nell’auto uno strumento di libertà, che amplia gli orizzonti in qualsiasi momento dell’anno.

Sabato 23 e domenica 24 marzo i concessionari Suzuki accoglieranno i clienti un weekend di Porte Aperte dedicato proprio alla gamma 4x4 AllGrip. I clienti potranno entrare e osservare da vicino i modelli a trazione integrale di Hamamatsu, scoprendo come gli ingegneri giapponesi abbiano messo a punto tre diversi schemi di trasmissione. Ciascuno di loro è studiato per rispondere adeguatamente alle necessità specifiche di ogni automobilista, sulla base della grande competenza di Suzuki in materia di 4x4.

AllGrip Auto

Suzuki IGNIS e SWIFT adottano lo schema AllGrip Auto, che offre il massimo della praticità e della facilità d’uso, su strada così come quando si decide di uscire dall’asfalto. Il cuore del sistema è in questo caso un giunto viscoso. Non appena una delle ruote anteriori perde aderenza e inizia a slittare, il dispositivo trasferisce coppia motrice alle ruote posteriori, aumentando la motricità e la stabilità. La sua presenza si traduce, dunque, in un concreto miglioramento della sicurezza di marcia e della precisione di guida su qualsiasi terreno.

AllGrip Select

Le versatili S-CROSS e VITARA sono equipaggiate con il raffinato sistema AllGrip Select, che permette al pilota di scegliere tra quattro modalità di guida agendo semplicemente su un comando a manopola posto sulla consolle centrale. Le funzioni a sua disposizione sono Auto, Sport, Snow e Lock e ciascuna di esse utilizza una strategia differente per adattarsi meglio alla superficie e allo stile di guida. Il sistema è governato da una sofisticata centralina elettronica capace di prevenire le perdite di aderenza e di ripartire di conseguenza in modo calibrato e tempestivo la forza motrice tra le ruote, a vantaggio del divertimento e della sicurezza.

AllGrip Pro

Suzuki JIMNY è infine la sintesi perfetta del retaggio fuoristradistico di Hamamatsu e monta la trasmissione AllGrip Auto. Questa è la soluzione più specialistica della gamma, con trazione integrale inseribile e riduttore, in grado di migliorare gli spunti sulle pendenze estreme e di rendere più regolare la marcia sui fondi accidentati. È quanto di meglio possano desiderare i guidatori più esperti ed esigenti per sfruttare appieno le enormi potenzialità di un quadro tecnico impareggiabile, che conta anche su un telaio a traverse e longheroni, su ponti rigidi e su angoli caratteristici eccezionali.