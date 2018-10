Suzuki Jimny, torna alla ribalta il mito del 4x4

Misure compatte (365 cm di lunghezza, 165 cm di larghezza, 173 cm di altezza) e doti fuoristradistiche hard, ne fanno un unicum nel genere. Parliamo di Suzuki Jimny, nuova generazione dello storico modello della casa di Hamamatsu che abbiamo testato al Carrara 4x4 Fest, dove con trazione integrale inseribile e marce ridotte 4WD Allgrip Pro ha saputo dare il meglio di sè. L’estetica è cambiata ma il mito made in japan no.

Look

La carrozzeria oggi è più squadrata, vanta forme spigolose, un frontale più aggressivo con la mascherina a cinque feritoie, fiancate dritte, passaruota accentuati. In questa generazione, si perde la visione della suvvetta adatta anche alla città: il look è trendy con richiami retrò ma, messa da parte la vecchia estetica, ora le ruote alle estremità danno subito la percezione di che veicolo stiamo andando a provare: un off-road duro e puro.

Considerando che non è un’auto pensata per i grandi viaggi, il vano bagagli è essenziale (85 litri) ma all’occorrenza con tutti i sedili abbattuti arriva anche a 830 litri di capienza. Completamente rivista la tecnologia degli interni: con uno schermo da 7’’ touch si può controllare audio, navigazione, e l’ integrazione dello smartphone. Una rivoluzione per Jimny.

Al volante

La Jimny continua ad essere una vettura con telaio a traliccio e marce ridotte, elementi imprescindibili se si vuole fare fuoristrada vero. Lo mostrano anche le misure: l’altezza da terra è di 21 cm, gli angoli di attacco, dosso e uscita, rispettivamente di 37°, 28° e 49° , permettendo al guidatore di superare terreni accidentati senza il rischio di “toccare”. Chi si mette al volante la prima volta trova è assistito dal sistema di trazione integrale All grip PRO: l’auto è trazione posteriore ma selezionando la seconda piccola leva nel tunnel centrale si va in modalità 4H (cioè 4WD High Gear). Inoltre, con un cambio a 5 rapporti con le ridotte, selezionando la modalità 4WD Low Gear si affrontano anche le salite più impegnative. Per le discese molto ripide, invece, ci si può affidare all’Hill Hold con regolatore di velocità. Tecnologie che, insomma, prima non aveva e che ora la rendono divertente e accessibile per tutti.

Unica versione

Con un passo di 225 cm, oggi all’interno è pratica e versatile. Le dimensioni sono aumentate rispetto al passato, ma la sensazione al volante non cambia: si ha sempre l’impressione di essere su una veicolo inarrestabile. Nessuna indecisione sulla versione: Jimny è stata equipaggata solo con il quattro cilindri 1.5 aspirato a benzina da 102 CV. Unico l’allestimento: Top. Prezzo 22.500, più 1.500 se si sceglie con cambio automatico.





