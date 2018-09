Suzuki Jimny: arriva il quarto atto

Arriva il quarto atto per Suzuki Jimny. È stata riprogettata da cima a fondo, ma conserva ancora il dna originario che si porta dietro da 20 anni, da quando nacque nel 1998 e diventò una delle poche inarrestabili in off-road. Questa volta con l’aggiunta di sofisticate soluzione tecnologiche. Per non stancare mai.

Piccola guerriera

In 365 cm di lunghezza, 165 cm di larghezza, e 173 cm di altezza vanta ancora misure compatte, utili tanto in città quanto sui tracciati difficili. Jimny conta su un’altezza da terra pari a 21 cm e angoli di attacco, dosso e uscita, rispettivamente pari a 37°, 28° e 49°, con trazione integrale inseribile e marce ridotte 4WD Allgrip Pro.

Nuovi interni: spazio e tecnologia

Il passo risulta pari 225 cm, il che rende la vettura estremamente pratica e versatile: il vano bagagli può arrivare a 830 litri con il divano posteriore abbattuto. La tecnologia degli interni si concentra nello schermo da 7’’ da cui a colpi di touch si può controllare audio, navigazione, e integrazione dello smartphone (c’è sia Apple CarPlay che Android Auto!).

Non per ultimo I sistemi di assistenza alla guida, per la prima volta abbondano. Troviamo la frenata autonoma d’emergenza per il riconoscimento dei pedoni come il rilevatore di stanchezza, il lettore di segnali stradali, il cruise control. Che si sia catapultata nella nuova generazione? Si.

Allestimento e prezzi

Ce lo mostrano le livree. Sono ben otto i colori messi a disposizione da Suzuki: tre pastello, due metallizzate e tre bicolore con il tetto nero a contrasto. Per tutti i gusti e sempre più trend. Unica la motorizzazione: il 1.5 litri a benzina da 105 CV con cambio manuale o automatico. Nel primo caso a 22.500 euro, a24.000 nel secondo. Unico l’allestimento: full optional.