Eicma 2019: Suzuki svela in anteprima mondiale V-STROM 1050

Suzuki protagonista di EICMA 2019. La Casa di Hamamatsu ha presentato in anteprima mondiale la nuova V-STROM 1050. Proposta in due allestimenti, standard e XT, questa Sports Adventure Tourer spicca per il suo stile iconico e il grande equilibrio tra prestazioni e fruibilità.

Nello stand Suziki presenti anche due DR-Z, moto che hanno ispirato questo modello e che evocano la magica atmosfera dei raid africani degli Anni 80. Esposte anche la supersportiva GSX-R1000/R 2020 e i nuovi model year di tutta la gamma moto e scooter, con importanti aggiornamenti nel look.

V-STROM 1050 - The Master of Adventure

V-STROM 1050 è l'ultima evoluzione nella leggendaria stirpe delle V-STROM. Una storia iniziata nel 2002 con tanti esemplari che da allora solcano le strade di tutto il mondo accompagnando i motociclisti che si tratti di spostamenti quotidiani o dei viaggi più avventurosi, con caratteristiche imprescindibili come il piacere di guida e l'affidabilità.

Il nuovo modello di Suzuki evolve ulteriormente il motore bicilindrico a V di 90 gradi e telaio a doppia trave in alluminio. La meccanica, ulteriormente aggiornata, porta la potenza massima a 107,4 CV pur mantenendo contenuti i consumi e nel totale rispetto dei limiti imposti dalla normativa Euro 5. Attraverso il Suzuki Drive Mode Selector il pilota può scegliere tre diverse mappature che rendono più pronta o più dolce la risposta del motore all'acceleratore ride-by-wire.

Nonostante i richiami al passato nelle linee, contraddistinte dal tipico becco Suzuki che si staglia in avanti richiamando la DR-Z delle gare desertiche e la DR-BIG pioniera tra le maxi enduro stradali, la dotazione di bordo è quanto di più moderno offre oggi il mercato. Emblema di questo primato tecnologico è il sofisticato Suzuki Intelligent Ride System, che controlla in modo integrato la dinamica della moto. La V-STROM 1050XT, il top di gamma, è facilmente riconoscibile per i cerchi a raggi. Olte al cruise control di serie, questo allestimento dispone di assistenza alle partenze in salita Hill Hold Control e i sistemi Load Dependent Control e Slope Dependent Control, che modulano la frenata in funzione del carico e del rischio di sollevamento della ruota posteriore in discesa. Il tutto è gestito da una centralina sulla base dei dati raccolti dalla nuova piattaforma inerziale Bosch, che rileva istante dopo istante i movimenti della moto in sei direzioni lungo tre assi. Tramite la centralina è regolato anche l'intervento dell’ABS, dotato di funzione cornering e regolabile su due livelli, e del traction control, che ha invece tre possibili settaggi ed è disattivabile. Le V-STROM 1050 e 1050XT sono disponibili anche in versione depotenziata da 35 kW per i titolari di patente A2 e possono essere personalizzate a piacere attingendo a un ampio catalogo di accessori originali, che comprende oltre 50 articoli.

GSX-R1000/R 2020: prestazioni al top

Passeggiando per lo stand Suzuki a EICMA 2019 è impossibile non notare la GSX-R1000 2020. Una delle sportive più amate sul mercato si presentacon una livrea che richiama il mondo della MotoGP. La colorazione blu e le grafiche racing mettono in risalto le forme atletiche della moto. L’equipaggiamento completo comprende tubi in treccia metallica per il freno anteriore e il Quick Shifter bidirezionale.

Gli amanti della pista possono scegliere la versione racing, la GSX-R1000R, dotata di optional esclusivi come il Launch Control, il Cornering ABS, la forcella Showa BFF e il monoammortizzatore Showa BFRC lite. La GSX-R1000R 2020, inoltre, adotta un’asola nel telaio che permette di variare la posizione del perno del forcellone. Esposta anche la GSX-R1000R Texas Edition, one-off realizzata per festeggiare la vittoria di Alex Rins nel Gran Premio delle Americhe della MotoGP corso a Austin nella scorsa primavera. L’allestimento abbina i colori della GSX-RR ufficiale #42 - anch’essa presente sullo stand – a quelli della bandiera del Texas e si completa con una serie di accessori dal taglio corsaiolo, quali la copertura per la sella del passeggero che rende il codino monoposto, il cupolino racing fumé e il silenziatore slip on Akrapovic GP in titanio.

Gamma scooter, arrivano i model year 2020

Nel padiglione 22 sullo stand Suzuki è esposta anche la gamma scooter che con il model year 2020 sfoggiano un’immagine rinfrescata e tanti nuovi accostamenti cromatici. La GSX-S1000 sfila per esempio sotto i riflettori con grafiche rinnovate e una grintosa veste bicolore grigia e nera che mette in rilievo i cerchi rossi. Il medesimo schema cromatico caratterizza pure la GSX-S125 quando non punta sul bianco. La GSX-S750 è invece esposta sempre con ruote rosse in una movimentata colorazione bianca, nera e rossa di grande effetto.

Anche il blu fa da denominatore comune a tante nuove proposte, entrando innanzi tutto in versione opaca nel catalogo dell’ADDRESS 110. Una tonalità più accesa riveste ora invece i cerchi degli esemplari bianche e neri del BURGMAN 400. Poco lontano, l’accessibile e divertente SV650 mostra a sua volta variazioni sul tema del bianco, del grigio e del nero.

Le novità Suzuki proseguono con la gamma V-STROM 650. Come già anticipato a settembre, per il 2020 la versione con ruote in lega si arricchisce di una nuova colorazione grigia mentre per la V-STROM 650XT debutta a EICMA 2019 una particolare punta di giallo con grafiche aggiornate, che si aggiunge al nero e al blu già annunciati qualche settimana fa.

