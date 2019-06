Suzuki al salone dell’Auto di Torino Parco Valentino 2019

Torino si appresta a vivere un’intensa settimana all’insegna della passione per i motori, che la vedrà più che mai ergersi a capitale italiana dell’auto. Dal 19 al 23 giugno prossimi, il Parco Valentino ospiterà la quinta edizione del Salone dell’Auto di Torino, manifestazione che anno dopo anno è animata da un numero sempre crescente di espositori, eventi collaterali e visitatori.

Suzuki avrà un ruolo di spicco nella kermesse, cui partecipa sin dalla prima edizione: la Casa di Hamamatsu allestirà uno stand che saprà catturare l’attenzione con i modelli più rappresentativi delle gamme Auto, Moto e Marine e con alcuni appuntamenti imperdibili. Tra questi, figura anche quello con Carolina Kostner, Campionessa del Mondo di pattinaggio artistico e Brand Ambassador di Suzuki. L’atleta bolzanina sarà ospite d’onore sullo stand della casa di Hamamatsu, dove sarà a disposizione dei fan per una sessione di foto e autografi e parteciperà alla President Parade, accanto al Presidente di Suzuki Italia, Massimo Nalli.

Un forte legame con il territorio

Il Salone dell’Auto di Torino - Parco Valentino costituisce un evento molto speciale per Suzuki Italia. La filiale nazionale della Casa di Hamamatsu ha stabilito da decenni la sua sede a Robassomero, un comune che si trova proprio alle porte di Torino e, pur essendo fiera della sua giapponesità, l’Azienda considera il capoluogo piemontese la sua patria adottiva. Più volte ha sostenuto e accostato il suo nome a manifestazioni che hanno sancito un legame tra le due realtà geografiche, come la rassegna Japan Week e la mostra “Seta: il filo d’oro che unì il Piemonte al Giappone”. Il legame tra Suzuki e il territorio piemontese vede anche la sponsorizzazione del Torino FC: Suzuki è, infatti, Main Sponsor della squadra di calcio torinese da cinque anni.

Nata nel 1909 come azienda dedita alla costruzione di telai tessili, Suzuki Motor Corporation è oggi uno dei principali costruttori mondiali di automobili, motocicli e motori fuoribordo. Nel settore automobilistico, la Casa di Hamamatsu è attualmente all’8° posto della classifica mondiale delle vendite (fonte JATO) e produce oltre 3 milioni di vetture all’anno. Suzuki è leader del mercato domestico giapponese nei segmenti Keicar e Passenger car e primeggia in altri importanti mercati internazionali, come quello indiano. La sua prima automobile, chiamata Suzulight, fu presentata nel 1955, mentre risale al 1970 il lancio del Jimny serie LJ10, capostipite della famiglia dei 4x4 compatti diventati negli anni vere e proprie bandiere dell’Azienda. Oggi Suzuki è all’avanguardia in materia di downsizing e di ibridazione e con la sua gamma risponde in modo efficace alle più recenti esigenze di mobilità sostenibile.

In ambito motociclistico, Suzuki vanta una storia ancor più lunga. Nell’immediato dopoguerra, la Casa si affermò costruendo piccoli motori ausiliari da applicare alle biciclette ma già nei primi anni Cinquanta dal suo stabilimento uscivano migliaia di moto ogni mese. Oggi la gamma di Suzuki Moto è una tra le più complete al mondo. Il listino spazia dalle GSX-R, da trent’anni punto di riferimento nel segmento delle sportive, agli scooter Burgman, campioni di praticità, passando per l’iconica Katana, che ha riscritto le regole del design motociclistico,

Suzuki è una realtà di spicco anche nel mondo dei motori marini fuoribordo, nel quale i suoi prodotti si distinguono ancora una volta puntando sull’affidabilità, lo stile e l’innovazione tecnologica. Ne è un esempio il modello DF350A, il cui V6 da 4,4 litri e 350 cv rappresenta lo stato dell’arte della tecnica per tutto il comparto.