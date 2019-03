Suzuki al Salone di Ginevra 2019 presenta i nuovi modelli speciali Tradizio

Suzuki sarà presente al Salone di Ginevra 2019 con i modelli speciali Tradizio. La nuova serie speciale «Tradizio» si caratterizza per i dettagli tradizionali di design e un accattivante pacchetto supplementare con numerosi highlight in dotazione.

I modelli speciali Tradizio sono disponibili in quantità limitata ed esclusivamente presso i concessionari Suzuki in Svizzera. La base per i modelli speciali Tradizio è costituita dalle varianti della Celerio 1.0 litri, Baleno 1.0 litri Boosterjet (turbo-benzina) e Vitara 1.6 litri (motore turbo-diesel).

Suzuki Tradizio: cosa comprende il pacchetto

Il pacchetto supplementare Tradizio comprende 4 ruote invernali complete di marca, elementi decorativi tradizionali, applicazioni per sedili Tradizio, portachiavi esclusivi, batticalcagno anteriori e una pregiata coperta per il tempo libero con pratica borsa. Il pacchetto Tradizio contiene anche dotazioni supplementari specifiche del modello, come interni in pelle, sistema di navigazione, tetto panoramico, fari Xenon, sedili riscaldati, sistema Radar Brake Support (RBS), tempomat o climatizzatore automatico.