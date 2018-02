Suzuki Swift, emozioni urbane  

La nuova Suzuki Swift punta in alto, aumentando il livello di dotazione di serie e di tecnologia di bordo rispetto la generazione che è andata a sostituire. Se la carrozzeria è solo a 5 porte, per gli allestimenti, i propulsori e il tipo di trazione la scelta è ampia tanto da potersi cucire addosso l’auto più adatta alle proprie esigenze.

Design moderno e qualità migliorata

Le dimensioni rimangono compatte con i suoi 384 cm di lunghezza mentre il look, pur non lontano dal modello precedente, con la nuova calandra anteriore e la fanaleria led, ne guadagna in stile e personalità. Anche la parte posteriore è stata rimodellata con l’adozione di nuovi gruppi ottici e di un nuovo disegno per il paraurti.

Gli interni, che ricordavamo piuttosto spartani, sono stati completamente ridisegnati dal centro stile giapponese. Equipaggiata con il touch screen da 7”, da un nuovo cruscotto e volante multifunzione a tre razze, la sensazione di qualità percepita è notevolmente aumenta. Tramite le funzioni MirrorLink, CarPlay e Android Auto, capaci di integrare ogni tipo di smartphone il guidatore si adagià bene all’interno. Il merito è anche di sedili più confortevoli ed avvolgenti.

Il sistema ibrido

Per la nostra prova abbiamo scelto la novità più interessante entrata in gamma: il 1.0 Boosterjet 3 cilindri Shvs, ovvero la versione ibrida accreditata di ben 112 cavalli, nell’allestimento più completo. E’ un sistema “mild hybrid” quindi l’auto non si guiderà mai ad emissioni zero utilizzando esclusivamente il piccolo motore elettrico alimentato dalla batteria da 12V. Questa, piuttosto servirà all’alternatore, al motorino d’accensione e d’ausilio al motore termico quando si necessita di maggiore potenza. Un sistema semplice che richiama, se vogliamo, il kers utilizzato nella formula 1, capace di dare una potenza extra per un tempo limitato. Una soluzione che permette di abbassare i consumi nell’uso cittadino, soprattutto in situazioni di traffico intenso. Non solo.

Al volante

Oggi Swift è più leggera e scattante e riesce a fermare il cronometro nello 0-100 in soli 9,6 secondi; un tempo di tutto rispetto che conferma come una piccola citycar possa essere anche brillante e piacevole da guidare. Lo sterzo è preciso e il peso totale inferiore ai 1.000 kg rendono questa Swift agile e piacevole, in grado di non stancare il guidatore grazie ai sistemi di assistenza che possiede.



Per garantire un alto standard di sicurezza attiva troviamo molti dispositivi tra cui l’avviso superamento corsia, il cruise control attivo, il sistema anticollisione e la frenata automatica in caso d’impatto imminente. Dotazioni nuove per la piccola di casa Suzuki oggi più che mai matura e cresciuta.



Abbinato a questa motorizzazione troviamo esclusivamente un cambio manuale a 5 rapporti, che non è certo una consuetudine per le vetture ibride: molto preciso e fluido in città, in autostrada sente un po’ la mancanza della sesta marcia, seppur il comfort di bordo non ne risente affatto: i passi da gigante di Suzuki oggi, vanno dall’assemblaggio dei componenti e alla scelta di materiali di qualità utilizzati che non fanno filtrano rumori o vibrazioni.