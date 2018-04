Suzuki Swift Sport, atto terzo: eccita alla guida

Suzuki Swift Sport, atto terzo per la hot hatch made in Japan. Partiti dal design e arrivati fino a sotto il cofano, i tecnici di Suzuki per questa generazione hanno puntato tutto sul divertimento al volante: oggi il motore è turbo e unica la versione disponibile. Performante, già ordinabile per 18.150 euro, arriverà in concessionaria a giugno.

Gialla, già vincente

Il colore di lancio si ispira alla Swift Sport ufficiale che dominò nel 2007 e nel 2010 nel Junior World Rally Championship. I giapponesi credono particolarmente alla fortuna… Ma non solo. Per conquistare il pubblico italiano si sono rivolti al centro stile di Torino. La sportiva oggi è più accattivante, più larga, ribassata. In 3,85 cm riesce ad avere un passo più lungo e quindi ad essere più comoda all’interno. Sfoggia una griglia frontale effetto 3d, cerchi da 17’’ in alluminio, doppio terminale di scarico. Pronta per qualsiasi sfida al semaforo…

Al volante

Il nuovo motore 4 cilindri è un turbo 1.4 BOOSTERJET da 230 Nm di coppia, pronto a garantire potenza massima elevata e uno 0-100 in 8,1 secondi. Il merito va alla diminuzione di 90 kg di peso per 975 kg totale, ma anche del telaio e della scocca irrigiditi che la rendono più manovrabile con uno sterzo più diretto. Il turbo, inoltre, qui è dotato di una valvola wastegate che assicura una grande prontezza: a bassa velocità è chiusa, si apre a velocità di crociera per ridurre i consumi. La garanzia rimane il divertimento. Anche gli interni sono stati studiati per questo. Dai sedili avvolgenti, alla plancia interattiva: sul computer di bordo ci sono quadranti colorati per scale potenza, indicatori della coppia e della temperatura dell’olio.

L’auto, ad ogni modo, rimane una perfetta cittadina, con tutto quello che serve per la quotidianità: presente Apple CarPlay, Android Auto e MirrorLink, ma anche i sistemi di assistenza come ”occhiodilince” (Advanced forward detection system), l’“attentofrena” (Dual Sensor Brake Support), fino al “restasveglio” (Weaving alert function).

Prezzi e vendita

La vendita del modello, creato per l’occasione in edizione limitata e personalizzata Bee Racing, ha già raccolto 11 adesioni a scatola chiusa in 40 giorni. La Swift Sport della terza generazione, ora è ordinabile in concessionaria e offerta ad un prezzo di 18.150 euro fino al 31 maggio: unico l’allestimento tutto compreso. Arriverà in Italia a Giugno con un prezzo di listino di 21.190.