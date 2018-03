Suzuki mette in vendita online l'esclusiva Swift Sport 'BeeRacing'

Dopo averne annunciato il debutto Europeo, Suzuki Italia anticipa l’arrivo di Swift Sport sul mercato nazionale con una versione speciale riservata al web, chiamata BeeRacing.

Questa special edition sarà acquistabile solo online nel periodo dal 14 marzo al 18 aprile al prezzo esclusivo di € 18.000 (IVA inclusa, esclusa IPT). Swift Sport BeeRacing sfoggia una pungente livrea BiColor con carrozzeria in tinta Giallo Champion e tetto, montanti e calotte specchio in Nero Dubai metallizzato. A completare il look racing, stripes longitudinali a contrasto nere e gialle.

Un concentrato di sportività

La colorazione esclusiva BeeRacing rende ancor più suggestiva la linea grintosa di Swift Sport. Questa versione incarna tradizionalmente l’anima sportiva di Swift e rappresenta un’autentica icona per gli appassionati delle compatte ad alte prestazioni. A caratterizzarla sono soprattutto un frontale specifico con una presa d’aria maggiorata e un kit aerodinamico composto da spoiler anteriore, minigonne ed estrattore posteriore con finitura effetto carbon. Nella parte posteriore spiccano anche lo spoiler in tinta con il tetto e il doppio terminale di scarico. Un altro tocco distintivo viene inoltre dagli inediti cerchi da 17” BiColor, con pneumatici 195/45. Anche all’interno la nuova Swift Sport BeeRacing racconta la sua vocazione sportiva con sedili profilati con poggiatesta integrato, cuciture a contrasto, rivestimenti dedicati e ricamo Sport, che supportano perfettamente i fianchi e le spalle del pilota. L’attenzione per i dettagli traspare, poi, dagli inserti sul tunnel centrale, sulla plancia e sui pannelli delle porte con una grafica sfumata in Rosso Lava, in tinta con le cuciture rosse del volante sportivo e della cuffia leva del cambio.

Leggerezza e potenza

Swift Sport è sviluppata sull’innovativa piattaforma HEARTECT, la cui struttura assicura rigidezza alla scocca associata a una riduzione della massa: il peso a vuoto è di soli 975 kg, un dato straordinario che rappresenta il primo presupposto per un’agilità e per un piacere di guida in grado di soddisfare anche i piloti più esigenti. Una fine messa a punto dell’assetto regala all’auto inserimenti in curva precisi e una tenuta in curva eccezionale, senza penalizzarne il comfort. Su questa nuova generazione di Swift Sport, il motore 1.4 BOOSTERJET da 140 CV e 230 Nm sostituisce il 1.6 aspirato, a tutto vantaggio delle prestazioni e dell’efficienza. La compatta di Hamamatsu scatta da 0 a 100 km/h in soli 8,1 secondi e può raggiungere i 210 km/h, ma ciò che più impressiona è la prontezza della risposta a ogni sollecitazione dell’acceleratore. Con rapporti peso/potenza e peso/coppia tra i migliori della categoria, rispettivamente di 6,96 kg/cv e 4,24 kg/Nm, Swift Sport abbina uno spunto eccezionale sin dai bassi regimi a consumi ed emissioni molto contenuti.

Dotazione all'avanguardia

Un altro rapporto che rende Swift Sport BeeRacing imbattibile è quello tra prezzo e dotazione completa sotto ogni punto di vista, come da tradizione Suzuki. Il sistema Infotainment offre schermo touch da 7”, navigatore con mappe 3D, radio DAB+, Bluetooth® e connettività MirrorLink, Apple CarPlay® e Android Auto® oltre, naturalmente, a prese USB e AUX. Il climatizzatore automatico è di serie, così come la retrocamera, i fari full LED con sensore crepuscolare e il cruise control adattivo. Standard sono anche i dispositivi di sicurezza attiva evoluti, al top della gamma Suzuki: i sistemi “attentofrena” (frenata automatica con riconoscimento pedone), “restasveglio” (monitoraggio dell’attenzione del guidatore) e “guidadritto”, ovvero il sistema di mantenimento corsia, ulteriormente ottimizzato su Swift Sport con l’introduzione di una funzione di ausilio allo sterzo: quando i sensori rilevano un imminente superamento della linea di corsia, il sistema non si limita ad avvertire il guidatore ma lo aiuta a riportare il veicolo sulla traiettoria corretta. La nuova Suzuki SWIFT SPORT BeeRacing sorprende quindi con un look aggressivo e originale, conquista con condizioni di vendita incredibili ed è pronta a emozionare nella guida con un comportamento stradale entusiasmante e prestazioni mozzafiato.

