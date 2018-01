Suzuki amplia la gamma V-STROM 1000 con due allestimenti inediti

Il listino della Suzuki V-STROM 1000 si amplia con l’ingresso in gamma di due allestimenti inediti, che esaltano la vocazione per i viaggi di questo modello. Il loro nome è Feel More e Globe Rider e montano pacchetti di accessori originali. Entrambe le versioni possono essere ordinate sia sulla base della V-STROM standard sia partendo dalla più grintosa V-STROM XT, che ha già di serie le ruote a raggi, il manubrio a sezione variabile, i paramani e il puntale sotto al motore.

La Suzuki V-STROM 1000 Feel More diventa il nuovo punto di riferimento per chi desidera una moto polivalente e completa, con tutto quel che serve per affrontare gli spostamenti quotidiani contando all’occorrenza su una capacità di carico da vera gran turismo. La V-STROM 1000 Feel More viene infatti consegnata con le valigie laterali montate sui supporti originali e la borsa da serbatoio in tessuto da 11 litri (espandibile sino a 15 litri) installata sulla piastra di fissaggio specifica. Il serbatoio è dotato anche di adesivo di protezione, mentre a completare il kit sono le barre paramotore e il cavalletto centrale, utili a proteggere e sostenere adeguatamente la moto in ogni situazione. La Suzuki V-STROM 1000 Feel More è proposta a un prezzo di 13.790 Euro franco concessionario, mentre la V-STROM 1000 XT Feel More costa 14.290 Euro, sempre f.c.. In entrambi i casi il vantaggio cliente ammonta a ben 624 Euro.

Alla Suzuki V-STROM 1000 Globe Rider si aggiunge un pacchetto di accessori al già ricco equipaggiamento della Feel More ed è così pronta per fare rotta verso le mete più lontane, in tutte le stagioni e su qualsiasi fondo. Oltre a tutto quanto già citato per la Feel More, la Globe Rider propone infatti anche l’estensione per rendere più ampia la base del cavalletto laterale, le manopole riscaldabili e il kit dei fari supplementari antinebbia. E’ proprio quel che serve per fare della tuttoterreno di Hamamatsu una globetrotter inarrestabile e a rendere più comodo e sicuro ogni spostamento. La V-STROM 1000 Globe Rider è venduta a 14.490 Euro f.c., che diventano 14.990 Euro f.c. nel caso della V-STROM XT. Per la moto in configurazione Globe Rider il vantaggio cliente sale ulteriormente e ammonta a 949 Euro.

Entrambi i kit sono a disposizione anche di chi già guida una V-STROM 1000 MY 2017 e MY 2018 e vuole integrare il suo equipaggiamento a un prezzo irripetibile. Tutti gli accessori del pacchetto Feel More possono essere acquistati in blocco a 1.100 Euro mentre il kit Globe Rider ha un costo di 1.800 Euro.