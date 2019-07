Suzuki V-Strom 250: fino a fine settembre, libertà a tasso zero

Docile e maneggevole, eppure pronta ad affrontare qualsiasi avventura, anche in coppia e a pieno carico, proprio come le sue sorelle maggiori 650 e 1000. È così la Suzuki V-Strom 250, che rappresenta il modello d’accesso alla gamma delle Sport Enduro Tourer di Hamamatsu e che in questo periodo può essere acquistata a condizioni straordinarie.

Chi firmerà il contratto prima del prossimo 30 settembre potrà infatti approfittare di Suzuki NOW!, un finanziamento a tasso zero conveniente e flessibile, studiato da Suzuki in collaborazione con Findomestic. L’importo finanziabile può variare da 2.500 a 6.500 Euro e la durata può essere di 18 o 24 mesi. In entrambi i casi il TAN è fisso allo 0%, mentre il TAEG si pone tra il 4% e l’8,12% in base alla cifra e alla scadenza desiderate. Diventa così più accessibile che mai la crossover più fruibile del mercato, il mezzo perfetto per scoprire - o riscoprire - il piacere di spostarsi su due ruote.

Confidenza immediata

La V-Strom 250 ha uno stile inconfondibile ed è caratterizzata dal tipico frontale a becco delle tuttoterreno Suzuki, che fu portato anche in gara alla Parigi-Dakar dalla leggendaria DR-Big e che ha poi fatto scuola in materia di design motociclistico. Questo elemento dà personalità e contribuisce ad assicurare un’ottima protezione aerodinamica in combinazione con il parabrezza studiato in galleria del vento. La linea è atletica ed elegante al tempo stesso e le sovrastrutture definiscono una posizione di guida accogliente per i piloti di tutte le taglie. La sella, in particolare, dista da terra solo 790 mm e consente di poggiare saldamente i piedi a terra, infondendo grande sicurezza in manovra, complice anche un peso di soli 188 kg in ordine di marcia. La V-Strom 250 ispira una confidenza immediata e dà una sensazione di controllo totale, ideale per affrontare spensieratamente il tragitto casa-ufficio come le tortuose strade di montagna.

Il motore esalta la versatilità della moto, erogando i suoi 25 cv in modo fluido e progressivo e mettendo a disposizione una coppia generosa sin da basso numero di giri. Con una percorrenza media rilevata nel ciclo di omologazione WMTC di 31,3 km/litro la V-Strom 250 permette di contenere i costi di gestione nel commuting quotidiano e di godere di un’autonomia in viaggio da vera globetrotter, ben superiore ai 500 km.

Personalizzazione e servizi su misura

Suzuki propone la V-Strom 250 con un allestimento sontuoso. Oltre all’ABS, la dotazione standard comprende una completa strumentazione digitale, una presa 12V e un robusto portapacchi in alluminio con una portata massima di ben 8,5 kg, che integra comode maniglie per il passeggero e pratici ganci per fissare eventuali cinghie.

Per adattare meglio la moto alle proprie esigenze esiste poi un ricco catalogo di accessori originali, che si sposano perfettamente con la linea, come le borse laterali da 20 litri ciascuna. Un bauletto da 23 litri e borse da serbatoio di diverse misure consentono di ampliare ulteriormente la capacità di carico, mentre paramani e manopole riscaldate migliorano la protezione e rendono più confortevoli gli spostamenti durante la stagione invernale. A completare l’offerta ci sono poi uno stabile cavalletto centrale e set di adesivi che danno un tocco speciale al look.

Suzuki offre ai suoi clienti anche una serie di servizi che rendono l’esperienza di possesso più piacevole e serena, a partire dall’estensione della garanzia a tre o a quattro anni. Il pacchetto di manutenzione programmata Suzuki Smile garantisce poi un’assistenza completa e professionale in tutta Italia ed include i primi quattro tagliandi indicati sul libretto di uso e manutenzione. Con esso si ha infine diritto a uno sconto del 20% sul prezzo di listino per ricambi, accessori e abbigliamento ufficiale fino a un massimo di 600 Euro.