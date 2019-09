Suzuki, ecco il V-Strom 650 MY2020: in arrivo nuovi colori

La Suzuki V-Strom 650 sta riscuotendo in questo 2019 un successo straordinario. Nei primi otto mesi dell’anno si è affermata come la best-seller della gamma moto di Hamamatsu sul mercato italiano, dove da gennaio a fine agosto è stata venduta in quasi un migliaio gli esemplari. Su scala globale, invece, la Sport Enduro Tourer media di casa Suzuki si avvicina a uno storico traguardo, con le varie generazioni prodotte dal 2004 a oggi le vendite sono ormai prossime a totalizzare le 200.000 unità.

A dare un ulteriore impulso alle vendite arriveranno nei prossimi giorni presso la rete Suzuki alcune delle nuove colorazioni 2020. Queste livree affiancheranno quelle già a listino e amplieranno la gamma offrendo più possibilità di scelta ai clienti.

Per l’allestimento standard con cerchi in lega, la novità è rappresentata da un’elegante tonalità di Grigio, che si aggiunge al Bianco, al Rosso e al Nero già disponibili nella gamma. Nel caso invece della variante XT con cerchi a raggi debuttano il Nero e il Blu, che si aggiungono al Bianco, al Giallo e al Rosso e offrono nuove alternative a chi desidera una moto più grintosa.

Un’opportunità unica

Anche gli esemplari nelle colorazioni inedite possono essere acquistati entro il 30 settembre approfittando della straordinaria campagna promozionale in corso sulla V-Strom 650. Fino a quella data chi ordinerà un qualsiasi esemplare, standard o XT, a piena potenza o depotenziato A2, riceverà compreso nel prezzo il kit Touring. Questo pacchetto si compone di una selezione di accessori originali che comprende le valigie laterali con il relativo kit di fissaggio, una borsa da serbatoio ad aggancio rapido, il cavalletto centrale, le barre paramotore e il cupolino maggiorato. L’equipaggiamento extra si somma a una dotazione di serie già ricca, che spazia dalla strumentazione completa, che fornisce tutte le informazioni necessarie in viaggio, compresi consumi, autonomia e temperatura dell’aria a una presa 12V sul cruscotto.

Globetrotter per vocazione

La Spor Enduro Tourer media di Suzuki rappresenta il punto di riferimento tra le crossover di media cilindrata, tra cui svetta per fruibilità e piacere di guida grazie a un impareggiabile equilibrio. Che si tratti di raggiungere il posto di lavoro attraversando la città o di scalare un passo alpino, affrontando anche a pieno carico un tornante dopo l’altro, la V-Strom si dimostra sempre una splendida compagna di viaggio, fedele e affidabile.

Per raggiungere questo risultato i tecnici Suzuki hanno saputo trovare il bilanciamento ideale tra il telaio e il motore Euro 4 da 71 cv e hanno poi corredato la moto con dispositivi tecnologici avanzati, capaci rendere il suo impiego più semplice e gradevole. La V-Strom 650 dispone per esempio del Suzuki Easy Start System, che avvia il motore con un semplice sfioramento del pulsante di start, e del Low RPM Assist, che stabilizza il regime quando si rilascia la frizione in partenza e nella marcia a bassa andatura. Per la guida brillante o sui fondi a bassa aderenza la bicilindrica di Hamamatsu può poi contare su un Traction Control di ultima generazione, regolabile su due livelli e disattivabile.

Docile ai comandi e precisa nel tracciare le traiettorie, la V-Strom 650 infonde una sensazione di controllo totale e sa emozionare a ogni chilometro, interpretando dunque al meglio lo spirito di libertà Suzuki Way of Life!