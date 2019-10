Suzuki Way2Ride, la formula con cui prima guidi e poi decidi se acquistare

Libertà non è solo potersi spostare senza vincoli, pronti a far rotta verso qualsiasi destinazione. Libertà è anche poter scegliere una formula d’acquisto diversa da quelle classiche, che consenta di adattare il metodo di pagamento in base ai propri desideri e che permetta magari un domani di rivedere le proprie scelte, offrendo un ampio ventaglio di possibilità.

Suzuki ha sviluppato una grande esperienza in materia nel mondo auto ed è ora pronta a proporre alla sua clientela a due ruote un nuovo sistema d’acquisto ispirato proprio a quelli tanto apprezzati in ambito automotive. La formula porta il nome WAY2RIDE ed è stata messa a punto con la collaborazione degli specialisti di Findomestic.

Una scelta razionale

WAY2RIDE è uno strumento finanziario flessibile, che permette al motociclista di mettersi subito alla guida della sua Suzuki, versando un anticipo e pagando comode rate mensili per due o tre anni. Alla firma del contratto il cliente ha la facoltà di modulare l’esborso iniziale e l’entità delle 24 o delle 36 rate, per arrivare a un Valore Futuro Garantito prestabilito. Sarà il Cliente a decidere se dare un acconto più elevato e avere poi rate più basse o se distribuire in modo diverso la cifra nel tempo. Al termine del piano di finanziamento il motociclista si troverà comunque davanti tre opzioni:

- saldare l’importo con una maxi rata finale e tenere la moto

- restituirla al concessionario senza pagare più nulla

- sostituirla con un’altra Suzuki nuova di zecca nel caso che le sue esigenze di mobilità o anche solo i suoi desideri siano cambiati nel frattempo.

Chiarezza e convenienza

WAY2RIDE è dunque la risposta di Suzuki ai tanti motociclisti che cercano un sistema di acquisto innovativo, pratico e personalizzabile. Le sue caratteristiche lo rendono la soluzione più vantaggiosa per chi non vuole saldare l’intera cifra dovuta alla consegna così come per chi punta a guidare sempre una moto recente, in linea con le ultime tendenze e dotata di tutte le tecnologie più moderne.

Suzuki WAY2RIDE può essere sfruttato da chi sceglie un vasto assortimento di modelli della gamma moto di Hamamatsu. Chi acquista un qualsiasi esemplare della famiglia V-Strom 1000, sia standard sia XT, così come negli allestimenti speciali Feel More e Globe Rider, può scegliere se sviluppare il piano di finanziamento nell’arco di due o tre anni e lo stesso vale per i clienti V-Strom 650, GSX-S1000 e Katana. Chi invece si orienta sulla naked GSX-S750, in tutti i suoi allestimenti e colorazioni, ha per il momento a disposizione l’opzione di durata di 36 mesi*

Un vantaggio in più

Chi sottoscrive un finanziamento WAY2RIDE può inoltre contare su un altro importante vantaggio, ovvero l’estensione gratuita della garanzia ufficiale Suzuki Smile da due a quattro anni che, oltre ad assicurare un vantaggio economico di 200 Euro, garantisce una copertura completa su tutti i componenti della moto. Ciò permette di guidare più serenamente per l’intero periodo in cui saranno corrisposte le rate e di godere poi di una copertura ulteriore, sempre con assistenza stradale inclusa, qualora alla conclusione del piano si decidesse di tenere la moto, versando la maxi rata finale.

WAY2RIDE può infine essere integrato con servizi opzionali quali l’assicurazione sul credito e quella totale relativa a incendio e furto, che nei primi due anni rifonde al cliente l'intero valore di vendita ivato per il riacquisto nel medesimo concessionario di una moto identica a quella andata persa.