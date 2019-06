Suzuki "regala" la patente A1 ai giovani piloti che scelgono GSX-R125 o GSX-S125

Terminata la stagione scolastica un’intera generazione di giovani è pronta a vivere spensieratamente l’estate e a coltivare hobby e passioni nel tempo reso finalmente libero dallo studio. Per molti arriva così anche il momento di realizzare il sogno di saltare in sella a una moto nuova di zecca, premio magari per i brillanti risultati ottenuti tra i banchi.

Pensando anche a questi ragazzi e a queste ragazze, Suzuki rilancia la campagna promozionale Young Riders, con cui regala idealmente la patente A1 ai piloti di domani. Fino al 30 settembre chi acquisterà una grintosa GSX-R125 o un'agile GSX-S125 potrà dunque approfittare di uno sconto di 400 Euro, equivalente al costo medio dell’iscrizione e del corso per l’esame di teoria presso le autoscuole italiane. In questo modo la Casa di Hamamatsu rende quanto mai accessibile la gamma delle sue 125 stradali e dà un contributo economico importante a tutte le famiglie pronte a mettere in moto i figli.

L’offerta è comunque valida anche per tutti gli altri clienti e dà a chiunque la possibilità di portare a casa a condizioni eccezionali questi due fantastici modelli. La GSX-R125 e la GSX-S125 possono essere guidate anche dagli automobilisti titolari della sola patente B, curiosi di passare alle due ruote per spostarsi più agilmente e per vivere lo spirito di liberà Suzuki Way of Life!

Due caratteri, un piacere di guida unico

Con questa iniziativa Suzuki rende incredibilmente vantaggiose le due 125 stradali più divertenti ed emozionanti del mercato. La GSX-R125 e la GSX-S125 sono modelli complementari, che permettono di apprezzare in modo diverso una base tecnica comune e molto raffinata. Sviluppate in parallelo, assicurano il massimo della maneggevolezza e del piacere di guida sia a chi preferisce una posizione in sella più sportiva si