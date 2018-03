Volkswagen T-Roc è l'auto ufficiale di The Voice of Italy

Unico, originale, sicuro di sé e delle proprie qualità. Insomma, Born Confident come la T-Roc. Oltre al talento canoro, è questo spirito forte e distintivo che i contendenti dovranno dimostrare per aggiudicarsi la quinta edizione di The Voice of Italy. Con il suo design audace e l'identità inconfondibile, infatti, il primo crossover compatto della Volkswagen accompagnerà i giudici e i concorrenti del talent musicale che andrà in onda dal 22 marzo su Rai 2.

Grazie alla sua anima da crossover e al carattere davvero rock sin dal nome, la T-Roc riesce a coniugare in appena 4,23 metri di lunghezza tanti generi diversi, in modo trasversale e versatile. Un connubio perfetto tra agilità urbana e comfort nei lunghi viaggi, tra talento e passione, tra carisma senza tempo e spirito contemporaneo.