Team Cupra in pista per la 24 ore di Barcellona

Il Team Cupra è pronto per la 24 Ore di Barcellona, una delle gare più impegnative per piloti, tecnici e ingegneri. I primi test del team Cupra-Monlau si sono svolti all'inizio di questa settimana sul circuito di Barcellona-Catalunya, dove oggi si svolgerà la prestigiosa serie di gare di endurance. Per Cupra Racing è una grande opportunità per dimostrare le prestazioni delle proprie vetture e continuare a fare esperienza con una delle competizioni più impegnative nel mondo delle corse.

Sarà la prima partecipazione della squadra Cupra composta da due piloti maschili e femminili, tutti con una vasta esperienza di successo nelle competizioni endurance. Laia Sanz (la otto volte Campionessa femminile del Rally Dakar e vincitrice di tredici Trial ed di cinque campionati Mondiali di Enduro) ha condiviso che “essere ambasciatrice di un marchio come Cupra è un onore per me e con grande piacere trarrò ulteriore esperienza dal competere con Cupra Racing. Non vedevo l'ora di correre in auto e questo desiderio si sta avverando. Mi piace davvero questa esperienza e non vedo l'ora che inizi la gara”.