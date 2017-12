Tesla, un pick-up nei progetti di Musk

Un tweet per annunciare il prossimo modello della casa: un pick-up. ElonMusk, che ha reso la rete la sua arma vincente e le zero emissioni il suo business centrale punta sui nuovi trend ora per appassionare nuovi utenti. Calendario alla mano, la Tesla con il cassone non dovrebbe debuttare prima della fine del 2019, anno in cui è previsto l’arrivo della Model Y, il crossover su base model 3. Sul mercato nordamericano il segmento dei pick up vale da 2 milioni di unità ogni anno. Una fetta ad oggi divisa fra GM, FCA e Ford.

Il progetto

ElonMusk ha annunciato che il mezzo marchiato Tesla arriverà solo tra un po’ ma il progetto e i fondamentali stilistici e ingegneristici del progetto circolano da almeno 5 anni: “Sto morendo dalla voglia di farlo”, ha assicurato il patron ai suoi followers.Da quanto dice avrà dimensioni enormi per competere nel segmento, se non addirittura superiori: il pick-up avrà dimensioni simili a quelle del Ford F-150,circa 5,30 metri.Musk ha aggiunto poi su Twitter che il mezzo potrebbe avere una caratteristiche particolari in gradodi aumentare capacità e ingombro. Pronti ad essere stupiti?

2018-2021, programma in grande stile

Giusto un mese fa Tesla ha annunciato il debutto della Roadster, un’auto in grado di oltrepassare i 400 km/h e scattare 0 a 96 km/h in 1,9 secondi. Nei programmi futuri, secondo il Ceo, non mancheranno anche i tir. Il primo progetto sarà il truck Semi: veloce, aerodinamico, ovviamente a zero emissioni. Il tutto, con alle spalle una model 3 ancora non consegnata… Ed eccoci ad un nuovo annuncio in grande stile… con l'obiettivo nel 2018 di 500.000 auto vendute (nel 2016 furono 83.922). Non c’è che dire. Ora a Palo Alto bisognerà trottare per sfornare quattro nuovi modelli in tempo: si partenel 2019 con Semi, poi con la Roadster nel 2020 e successivamente con la Model Y . Il pick-up è previsto per il 2021.