Škoda Partner Ufficiale del Tour de France per il 16° anno di fila

Škoda supporta il Tour de France per il 16° anno consecutivo con il ruolo di Partner Ufficiale e fornitore dell’auto ufficiale. Il costruttore ceco metterà a disposizione 250 auto per gli organizzatori e i manager di gara. Alla guida del gruppo ci sarà una Škoda Superb, che fungerà da “Red Car”, cioè centro di controllo per il Tour Director Christian Prudhomme.

Inoltre, Škoda sponsorizza anche la Maglia Verde per la quinta volta consecutiva: il logo sarà impresso sulla maglietta del leader di classifica a punti del Tour. Gli appassionati di ciclismo potranno rimanere aggiornati su ogni dettaglio della gara scaricando l’app ufficiale del Tour de France “powered by Škoda”. Alain Favey, Membro del Board Škoda per Vendite e Marketing sottolinea: “Come Partner Ufficiale del Tour deFrance, presentiamo il nostro Brand a milioni di appassionati di ciclismo durante uno degli eventi sportivi più emozionanti al mondo. A marzo abbiamo esteso la nostra partnership con A.S.O, organizzatore del Tour de France, per altri 5 anni, fino al 2023. Così facendo abbiamo costruito le fondamenta del nostro reciproco successo ed evidenziato ancora una volta l’importanza del ciclismo e del Tour de France per le nostre sponsorizzazioni sportive”.

Škoda è il Partner Ufficiale e fornitore dei veicoli per il Tour de France per la sedicesima volta. La flotta messa a disposizione è composta da 250 auto, tra cui i modelli SUV Kodiaq e Karoq, la best seller Octavia e l’ammiraglia Superb. Anche quest’anno il gruppo sarà guidato da una speciale Škoda Superb in livrea rossa dotata di sofisticate tecnologie di comunicazione, che sarà il centro mobile di controllo del Direttore di gara Christian Prudhomme. Škoda Superb sarà l’unico veicolo in pista a tagliare il traguardo insieme ai ciclisti, durante i 3.640 chilometri di gara, suddivisi in 21 tappe.

“Alla famiglia più straordinaria che ci sia: i ciclisti”

Contestualmente, Škoda ha annunciato la nuova campagna di comunicazione: “Alla famiglia più straordinaria che ci sia: i ciclisti”. Lo slogan trasmette la passione, lo spirito di gruppo e la dinamicità della community del ciclismo. La Casa automobilistica promuove la campagna anche in Italia, sul portale WeLoveCycling.com/it. In aggiunta alle molte informazioni riguardanti la più grande gara ciclistica al mondo, gli appassionati potranno trovare articoli riguardanti il mondo del ciclismo amatoriale e turistico. Škoda è anche partner esecutivo dell’app ufficiale Tour de France, dando modo agli appassionati diciclismo di essere aggiornati in ogni momento. Oltre ai posizionamenti e live ticker, l’app offre anche tracking GPS intempo reale, profili dei ciclisti e molto altro. L’app è gratuita e disponibile per iOS e Android.