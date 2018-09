Toyota: addio Auris, torna la Corolla

La Toyota di segmento C che verrà lanciata all’inizio del 2019 in Europa con le varianti Hatchback, Sedan e Touring Sport si chiamerà di nuovo Corolla, esattamente come 11 anni fa.

"Unica" Corolla nel mondo

Un unico nome in tutto il mondo finalmente, dentro e fuori l’Europa, per la vettura che da sempre è sinonimo di affidabilità e tecnologia e che ha battuto il record di vendite con 45 milioni di unità dal 1966 ad oggi. Corolla ad oggi è il nome del modello di auto più venduto al mondo: con questa denominazione il brand non ha avuto molta scelta per la nuova generazione di Hatchback, Sedan e Touring Sport di Toyota... un modo per ricordare quanto questo modello abbia già fatto nel segmento in termini di sicurezza, value for money e rivendibilità.

La nuova generazione di Corolla

Il cambiamento atteso coincide con l’introduzione della nuova piattaforma Toyota New Global Architecture (TNGA) che andrà a sostituire le tre piattaforme attuali: le tre versioni al lancio avranno tutte delle power unit Full-Hybrid Electric. Il modello garantirà una maggiore risposta e fluidità di marcia nonostante gli alti i livelli di efficienza.

“ I rinomati valori di qualità, durata e affidabilità della gamma Corolla saranno rafforzati da valori più emotivi a cui aspirano i nostri clienti, come un design distintivo, la raffinatezza degli interni, maggiori prestazioni e potenti ed efficienti propulsori Full-Hybrid Electric " ha dichiarato il dott. Johan van Zyl, presidente & CEO di Toyota Motor Europe. “Quale momento migliore del lancio di una gamma completamente nuova per reintrodurre il marchio Corolla nel segmento C?”