Toyota Aygo, ottimo sprint e bassi consumi

Restyling per Toyota Aygo. Aumenta la sua presenza su strada grazie a paraurti più larghi e frontale grintoso, ma le dimensioni rimangono mini (3.46 m di lunghezza per 1,61 di larghezza). Nella nuova ricetta 2018, nuova è la rivisitazione dei gruppi ottici con luci diurne a led; inedita la firma luminosa.

Maggiore comfort nell'abitacolo

All'interno si scorge maggiormente il cambiamento. I giapponesi hanno isolato il rumore proveniente dal motore, posizionando materiali fonoassorbenti dietro la plancia; hanno insonorizzato i pannelli porta e il pianale posteriore eliminando anche i rumori che arrivano dal fondo stradale dai 100 km/h in poi. Inoltre ora su tutti gli allestimenti, di serie, si trova il Safety Sense in grado di prevenire collisioni (grazie al Pre-Crash che avvisa in anticipo di frenare, fra 10 e 80 km/h di velocità) e il Lane Departure Alert che allerta il conducente ogni volta che il veicolo si allontana accidentalmente dalla carreggiata.

Al volante

Una volta a bordo, con il Bluetooth si può integrare facilmente lo smartphone con lo schermo touch da 7’’. Ciò consente di utilizzare il sistema vocale anche per gestire le app. Su tutti gli allestimenti, tranne su quello di ingresso, l'auto infatti è compatibile con Siri di Apple e con Google Voice Command per leggere mail e messaggi al conducente, ma anche per ascoltare la musica preferita tramite Spotify mentre si scorrazza in città. Dal punto di visto delle prestazioni, oggi il motore sotto il cofano, il VVT-i da 998 cc - un 3 cilindri 12 valvole DOHC, conforme agli standard EURO 6.2 – è in grado di bilanciare consumi e potenza. Ha buoni livelli di coppia, anche ai regimi del motore più bassi. Toyota Aygo sviluppa 72 cavalli a 6.000 giri/min e 93 Nm di coppia a 4.400 giri/min. Lo scatto da 0-100 è in 13,8 secondi, la velocità massima di 160 km/h. Il tutto per un consumo a ciclo combinato pari a 24,4 km/l.

Prezzi e formule di pagamento

Già in concessionaria - disponibile a 3 o 5 porte - il prezzo parte da 11.850 euro: è possibile portarla a casa con un anticipo e una rata di 125€ al mese con "Pay per Drive", programma con cui è facile anche cambiare o saltare rate oppure restituire l’auto in qualsiasi momento senza pagare la maxi rata finale. Soluzioni ad hoc per gli indecisi cronici, insomma.