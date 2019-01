Toyota GR Supra: la quinta generazione svelata in anteprima mondiale a Detroit

Toyota ha presentato in anteprima mondiale al Salone di Detroit 2019 la GR Supra, quinta generazione della leggendaria sportscar giapponese, nonché primo modello GR prodotto dalla TOYOTA GAZOO Racing.

Concepita per incarnare la vera essenza di una vettura sportiva, Toyota GR Supra è un'auto senza compromessi che ne inficerebbero il piacere e il divertimento alla guida. Il progetto è stato affidato al Chief Engineer Tetsuya Tada, strizzando l’occhio alla gloriosa dinastia delle sportive Toyota (le Supra originali e le 2000GT dei tempi andati) con un format che prevede un motore anteriore con 6 cilindri in linea e trazione posteriore.

Motore 3.0 da 340 CV

Gli appassionati potranno quindi godere di una miscela esplosiva di potenza, agilità e precisione, ottenuta grazie al connubio tra il passo più corto e l’ampia carreggiata, pesi ridotti, baricentro ribassato e scocca ad elevata rigidità. Il propulsore scelto per animare la sportiva giapponese è un 3.0L, twin scroll turbo in grado di erogare 340 cavalli e un valore di coppia di 500 Nm, che accanto al cambio automatico a 8 rapporti assicura un’accelerazione potente e lineare con elevati livelli di coppia disponibili con qualsiasi regime del motore.

Il comparto sportivo TOYOTA GAZOO Racing è stato fondamentale per la realizzazione della straordinaria performance della nuova Supra, collaudata in maniera estensiva sulla famosa Nordschleife del Nürburgring, sulle autobahn tedesche e su molti altri circuiti di tutto il mondo per assicurare una maneggevolezza e una stabilità senza precedenti.

Prime consegne a fine estate

A sincerarsi che le credenziali della vettura fossero adeguate alle aspettative ha pensato proprio il Presidente Akio Toyoda, che in qualità di Master Driver ha testato la Supra sul circuito del Nürburgring prima di dare il suo consenso finale. Le consegne ai clienti della nuova GR Supra inizieranno al termine dell’estate. In Italia, sarà disponibile in un unico allestimento top di gamma Premium con un listino di 67.900€. Tutte le unità saranno prodotte a Graz, in Austria.