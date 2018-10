Toyota Hylux, arriva il top di gamma Executive+

Executive+ è il nuovo allestimento top di gamma del pick-up Toyota Hilux. L’obiettivo è distinguersi dalle versioni basic, offrendo agli amanti del veicolo oltre che un mezzo da lavoro anche un modello trendy.

Più lussuoso

Troviamo un frontale più appariscente, con griglia, fendinebbia e paraurti, profilate in argento. Nel posteriore si aggiunge invece un gradino di accesso al cassone che ne aumenta il comfort. La carrozzeria ora si può scegliere nella nuova tinta orange Met: un modo per far risaltare ancora di più le pedane laterali tubolari e cromate

Gli interni

La Toyota Hilux Executive+ vanta un abitacolo più aggressivo, scuro, con inserti particolari “piano black” sul cruscotto, sul rivestimento delle portiere, sul volante e sulla leva del cambio. Il quadro strumenti, impreziosito da finiture cromate, mostra un look rinnovato e aggiunge un’animazione speciale nello schermo TFT al centro. Infine sul lato comfort quiToyota aggiunge i sedili in pelle perforata riscaldabili, con lato guida regolabile elettricamente.

Motore

Il motore è il già noto 2.4 turbodiesel D-4D da 150 CV di potenza e 400 Nm di coppia massima, abbinato sia alla trazioneintegrale 4x4 e al cambio automatico A/T . La versione è disponibile solo nella variante Double Cab a doppia cabina.Il prezzo per chi vorrà mettersi al volante della versione top di gamma è di 34.500 euro con Iva e Messa Su Strada escluse: alla fine 42.950 euro chiavi in mano.