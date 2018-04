Toyota Rav4, 25 anni e non sentirli

Novità estetiche ma non solo per il model year 2019: nacque nel 1994 con un acronimo ben preciso - Recreational Active Vehicle 4-wheel drive – e oggi, a 25 anni, l’auto si modernizza puntando ancora a portare avanti la missione di sport e divertimento al volante.

Novità sotto la scocca

La nuova Rav4, dal prossimo anno in concessionaria, avrà una nuova piattaforma (TNGA) - la stessa di Prius, C-HR, e sulla neo arrivata cugina Lexus UX – . Obiettivo: maggiore rigidità torsionale ed un risparmio in termini di peso rispetto al modello uscente.

Risultato agli occhi: qualche millimetro in meno in lunghezza, un passo più lungo per avere più spazio all'interno e un vano di carico più capiente, una maggiore versatilità. Anche il design si rinnova. È inedita la calandra integrata nel paraurti, con fari a LED di nuova generazione. Per gli amanti dello stile cittadino arriva anche la carrozzeria bicolore.

Più moderna all’interno

Per quanto riguarda l'assistenza alla guida, di serie ora è disponibile il pacchetto Safety Sense, con frenata di emergenza, cruise control adattivo, forward collision warning e lane departure warning. Inoltre, arriva a bordo uno schermo da 7" e la possibilità di integrare l’Iphone con l’Apple CarPlay. Da non dimenticare anche la possibilità di un impianto audio da 800 Watt.

Ultime tecnologie al comando

Per una migliore dinamica di guida, oltre alla piattaforma e agli aggiornamenti sui sistemi di trazione integrale, Toyota ha pensato anche a motorizzazioni più potenti ed efficienti: debutta il 2.5 Full Hybrid-Electric ( motore elettrico di nuova generazione) e il nuovo cambio CVT Direct Shift a 8 rapporti, che dovrebbe aver annullato il classico e fastidioso “effetto scooter”. Ad aggiungersi per il mercato italiano, il benzina 2.0 da 151 CV con la scelta tra cambio manuale o automatico. Che dire… Addio diesel. Con i tempi che corrono ce lo potevamo aspettare.