Toyota apre gli ordini per il nuovo RAV4 Hybrid, il capostipite della dinastia SUV

Sono aperti gli ordini per la quinta generazione del Toyota RAV4, il SUV che nel 1994 ha lanciato una nuova tipologia di veicolo, capace di unire le caratteristiche tipiche di un fuoristrada alla compattezza e maneggevolezza di una berlina. Si può a tutti gli effetti parlare di un modello che ha condizionato in modo rilevante il mercato dell’auto su scala globale. Oggi, RAV4 è il SUV più venduto al mondo con 8,5 milioni di unità, 215.000 le vetture immatricolate solo in Italia.

Ancora più spazioso grazie alla nuova archittettura

Il nuovo RAV4 è sviluppato per la prima volta sulla piattaforma di progettazione TNGAK (Toyota New Global Architecture–K) che grazie alla posizione del baricentro più in basso, una migliore distribuzione delle masse e ad una scocca più rigida contribuisce a migliorare la maneggevolezza e il piacere di guida. La piattaforma TNGA consente, inoltre, la realizzazione di un abitacolo incredibilmente spazioso, dotato di un vano di carico e di livelli di comfort ai vertici della categoria. Con i sedili in posizione, il bagagliaio dispone di una capacità di 580 litri, ben 79 in più rispetto alla generazione uscente. Anche il passo è stato incrementato di 30 mm, per un totale di 2.690, altro fattore che garantisce al nuovo RAV4 una spaziosità senza precedenti.

Ibrido di nuova generazione

Il nuovo RAV4 mantiene sul mercato italiano il suo posizionamento unico e distintivo nel segmento di riferimento, grazie all’offerta della motorizzazione Full Hybrid Electric. La nuova trasmissione ibrida di quarta generazione, abbina un nuovo motore benzina da 2.5L con un potente motore elettrico (88kW) per un totale di 222 CV di potenza (218 CV per la versione a due ruote motrici) assicurando straordinari livelli di risposta, potenza ed efficienza, combinati a consumi ed emissioni ridotti. La nuova unità 2.5L Hybrid Dynamic Force è un 4 cilindri, dotata di iniezione diretta e indiretta, che punta ad ottenere i migliori livelli di consumi ed emissioni di CO2 della categoria: nel ciclo combinato i consumi e le emissioni di CO2 si attestano rispettivamente sui 4.4 l/100 km* e 100 g/km* (dati NEDC correlato per la versione AWD-i, in attesa di omologazione). Le emissioni degli ossidi di azoto NOx per la versione AWD sono inferiori del 96% rispetto al limite previsto dalla normativa vigente dei 60 mg/km del benzina Euro6 ed inferiore del 97% rispetto al limite previsto degli 80 mg/km del diesel Euro6. Il nuovo sistema ibrido Toyota, porta con sé innumerevoli affinamenti come la riduzione di pesi e dimensioni della Power Control Unit (PCU) e della batteria al nichel-metallo idruro, più leggera dell’11% rispetto a quella installata sul modello uscente.

Nuova trazione integrale AWD-i

Il nuovo RAV4 Hybrid monta un nuovo e più innovativo sistema AWD elettrico (AWD-i) che non scende a compromessi sotto alcun punto di vista: straordinari consumi nella guida urbana, una performance silenziosa anche con le velocità più sostenute e il massimo della trazione sulle superfici scivolose. Questo nuovo sistema assicura una dinamica di guida straordinaria in 4x4 con aumento del 30% della coppia sull’asse posteriore, consentendo una ripartizione fronte-retro che può passare da 100:0 a 20:80. Il sistema elettrico AWD-i ottimizza automaticamente i livelli di coppia adeguandoli alle condizioni di guida, regalando maggiore stabilità, ottime prestazioni fuoristradistiche e una maneggevolezza senza precedenti, mantenendo sempre un contatto ottimale tra la strada e le quattro ruote. La performance del sistema AWD del nuovo RAV4 è ulteriormente rafforzata dall’introduzione della funzione AWD Integrated Management (AIM), una premiere a livello mondiale: questo sistema gestisce simultaneamente molteplici funzioni della vettura (assistenza allo sterzo, controllo della farfalla e del sistema frenante, i ritmi di cambiata e la ripartizione dei livelli di coppia) in base alla modalità di guida selezionata. Il nuovo RAV4 Hybrid presenta un numero ulteriore di potenzialità grazie all’introduzione di un nuovo controllo del differenziale a slittamento limitato, denominato modalità Trail Mode, che assicura la massima aderenza e controllo anche sulle superfici bagnate o innevate. Questa funzione garantisce un’assistenza al conducente senza precedenti, in caso di guida fuoristrada.

Toyota Safety Sense 2.0

Il nuovo RAV4 è il primo modello Toyota equipaggiato con la più recente versione del pacchetto di dispositivi di sicurezza attiva Toyota Safety Sense 2.0, dotato di nuovi sistemi e tecnologie progettati per offrire supporti alla guida che garantiscano spostamenti sicuri e meno stancanti. Tra le funzionalità del nuovo sistema Pre-Collisione (PCS) figura anche la capacità di individuare i pedoni, tanto di giorno quanto di notte. Il nuovo RAV4 è anche in grado di rilevare possibili collisioni con i ciclisti (nelle ore diurne) a velocità comprese tra i 10 km/h e gli 80 km/h. Altra innovazione è rappresentata dalla collaborazione tra il sistema Pre-Collisione e la funzione di Riconoscimento Segnaletica Stradale (RSA), che insieme comunicano al conducente le informazioni più importanti relative alla segnaletica verticale e orizzontale, in particolare i limiti di velocità. Il pacchetto Toyota Safety Sense in dotazione sul nuovo RAV4 prevede inoltre una funzione di Mantenimento Attivo della Corsia (LTA), un nuovo e sempre più avanzato sistema di supporto alla guida che offre anche alcuni spunti relativi alle nuove tecnologie di guida automatizzata sviluppate da Toyota. Il sistema LTA rileva le linee che delimitano la corsia di pertinenza della vettura sulle principali strade urbane e sui tratti autostradali, assistendo il conducente nel controllo della sterzata (in caso di marcia con velocità superiore ai 50 km/h) e riducendo di conseguenza il rischio di incidenti dovuti, anche, alla stanchezza del conducente negli spostamenti più lunghi.

Gamma e listini

La gamma del nuovo Toyota RAV4 Hybrid è disponibile in 3 diversi allestimenti: l’allestimento Active rappresentata la versione d’ingresso già molto completa, l’alto di gamma è rappresentato dagli allestimenti Style e Lounge. La gamma RAV4 Hybrid parte dai 34.550€ per la versione Active 2WD.