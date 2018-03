Toyota: a Ginevra debutta la terza generazione di Auris

Anteprima mondiale per la nuova Toyota Auris che cattura l’attenzione del pubblico con il suo design esterno completamente rinnovato e ancor più dinamico. Le novità, tuttavia, non riguardano solo il look della city-car, bensì anche il nuovo propulsore Full Hybrid Electric da 2,0 litri che dà il via alla strategia Dual Hybrid di Toyota.

Nel 2010, la prima generazione di Auris è diventata il primo modello europeo di Toyota a beneficiare di una variante Full Hybrid; oggi è il primo modello a presentare la scelta tra due motorizzazioni ibride elettriche. Costruita sulla piattaforma Toyota New Global Architecture (TNGA), in Italia la nuova Auris sarà offerta esclusivamente con motore termico 1.8 da 122 cavalli oppure 2.0 da 180 cavalli. L’unità 1.8 garantisce una marcia silenziosa, un funzionamento intuitivo e una grande risposta, coniugati con costi di gestione contenuti e senza la necessità di ricarica plug-in, per il massimo in termini di consumi ed emissioni e fino al 50% di guida in modalità elettrica. Oltre a questi benefici, l’unità 2.0 gode di ulteriori vantaggi: un comfort di marcia superiore, grande maneggevolezza e un piacere di guida senza precedenti.

Ancora più resistente grazie alla nuova piattaforma TNGA

La piattaforma TNGA - sulla quale verranno sviluppati i nuovi modelli Toyota - assicura alla nuova Auris un’esperienza di guida migliorata grazie al baricentro ribassato di 20 mm, alla sospensione posteriore multi-link e a una scocca più resistente dovuta all’adozione di acciaio ad elevata rigidità nelle aree chiave della vettura. Tali affinamenti contribuiscono a migliorare la maneggevolezza e la stabilità senza compromettere il comfort di guida. La nuova Auris è progettata per soddisfare gli standard di tutti i più severi programmi di crash test e per garantire il massimo in termini di sicurezza grazie alle funzionalità del pacchetto Toyota Safety Sense.

Design dalle forme filanti

Più lunga e più bassa rispetto al modello precedente, la nuova Auris presenta uno stile dinamico, e un design anteriore straordinario. La lunghezza totale è stata aumentata di 40 mm (4,370mm), tutti assorbiti all’interno di un passo più lungo. L’altezza è stata invece ridotta di circa 20 mm (1.435), mentre la linea del sottoparabrezza risulta 47 mm più bassa rispetto a quella del modello uscente. Ne risulta una forma dalle linee filanti e un cofano ribassato, che assicura il massimo della sicurezza garantendo al lato guida una maggiore visibilità. Nella parte anteriore spicca la rivisitazione delle filosofie stilistiche Under Priority Catamaran e Keen Look di Toyota: sotto la curvatura sul margine anteriore del cofano, la griglia superiore incorpora il logo Toyota, mentre alle estremità alloggiano i nuovi gruppi ottici con le luci diurne a LED. La cornice sporgente dell’ampia griglia trapezoidale inferiore si sviluppa verticalmente, consentendo la riduzione di 20 mm dello sbalzo anteriore. I lati della cornice creano un anteriore ispirato alle forme di un catamarano, enfatizzando l’incremento di 30 mm in termini di larghezza e sottolineando l’assetto sportivo. Subito sotto la griglia, la cornice si divide per definire chiaramente il bordo dello spoiler anteriore i cui margini sono rivolti verso l’alto per creare un’area tra lo spoiler e lo ‘scafo’ del catamarano, dove sono alloggiati i fendinebbia a LED. La trama della griglia sfoggia un design tutto nuovo, maggiormente articolato rispetto alla classica trama a nido d’ape. Il disegno del posteriore risulta più arrotondato rispetto alle forme piane del modello uscente, rafforzando il legame visivo con l’anteriore della vettura. Il paraurti evoca il design Under Priority Catamaran dell’anteriore, mentre il lip inferiore sfoggia doppi inserti cromati. Il disegno dinamico della nuova Auris è ulteriormente enfatizzato dalla livrea bicolore disponibile come optional, che coniuga il colore della scocca al rivestimento nero del tetto e dei montanti.