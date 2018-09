Toyota svela Yaris GR Sport ispirata dalle auto del team GAZOO Racing

Ispirata all’esclusiva hatchback sportiva Yaris GRMN, la nuova Yaris GR Sport nasce per offrire un appeal sportivo alla gamma Toyota. Con il lancio previsto entro la fine del 2018, questo nuovo modello esordirà sul palcoscenico del salone di Parigi.

L’introduzione dell’allestimento GR Sport rappresenta un’ulteriore prova di quanto il successo internazionale del team ​TOYOTA GAZOO Racing sia stato applicato alla produzione di una nuova generazione di vetture da strada basate sulla performance sportiva espressa in pista. Il ritorno della Toyota nel Campionato Mondiale Rally 2017 aveva già portato alla progettazione della Yaris GRMN​: 400 esemplari usciti dalla linea di produzione e venduti senza entrare negli showroom.

Sospensioni racing inspired

La nuova GR Sport traduce tutta la sportività del team TOYOTA GAZOO Racing assicurando divertimento alla guida e sfoggiando linee incredibilmente atletiche. Le modifiche ispirate alla GRMN riguardano soprattutto il sistema di sospensioni e assicurano alla vettura una straordinaria risposta e grande maneggevolezza. Gli ammortizzatori Sachs Performance, simili a quelli montati sulla GRMN, e la barra stabilizzatrice piena (anziché vuota) assicurano la massima rigidità alle sospensioni. La vettura sfoggia una silhouette sportiva, con un’altezza minima da terra ridotta di 11 mm rispetto alla Yaris standard, e una distanza tra ruote e scocca ridotta di 18 mm. I cerchi in lega neri da 17 pollici, un’esclusiva dell’allestimento GR Sport, montano comunque gli stessi pneumatici Bridgestone Potenza RE50 205/45R17 del modello GRMN. Grazie alla particolare attenzione prestata in fase di progettazione, l’incremento della massa complessiva è stato limitato a meno di 5 kg.

Look ancora più sportivo

L’allestimento GR Sport sarà disponibile esclusivamente in formato cinque porte e con l’efficiente powertrain ​Hybrid-Electric 1.5 della gamma Yaris​. La livrea segue i dettami stilistici della Yaris GRMN: carrozzeria bi-tone con tetto nero dotato di antenna shark fin e spoiler posteriore. Spiccano inoltre le modanature Piano Black delle portiere e la vernice nera della griglia a nido d’ape, dei retrovisori e dei fendinebbia. I gruppi ottici, con i loro inserti neri, rappresentano un’esclusiva dell’allestimento GR Sport. I cristalli posteriori oscurati sono disponibili di serie insieme al logo GR. Gli adesivi rossi dei paraurti anteriore e posteriore donano una look ancora più sportivo.

Interni griffati GR

All’interno, l’influenza del marchio GR è ancora più visibile: sedili sportivi rivestiti in materiale Ultrasuede nero con cuciture argento e inserti grigio scuro a contrasto. Spingendo il pulsante Start, il display multi-informazioni TFT visualizza immediatamente il logo GR, lanciando i presupposti a un’esperienza di guida altamente sportiva. Per sfruttare al massimo le potenzialità dinamiche della vettura, la nuova GR Sport monta lo stesso volante a tre razze della Yaris GRMN. La sportività degli interni è impreziosita dalla consolle nera e dagli inserti cromati presenti sulla leva del cambio, sulle bocchette di ventilazione e sui bordi degli altoparlanti installati sulle portiere. Il tocco finale è dato dai tappetini neri griffati GR con bordatura argentata.

Nuovo sistema multimediale

La Yaris GR Sport monta un nuovo sistema multimediale progettato per assicurare il massimo in termini di connettività, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. Il sistema può essere utilizzato per ottenere le informazioni relative alla navigazione ed è in grado di rispondere ai comandi vocali, mentre il touchscreen è progettato per risponderealle più comuni operazioni multi-touch, come il doppio click e l’allargamento dello schermo.