Triumph conferma il lancio della nuova Daytona Moto2 765 Limited Edition

Facendo seguito a una richiesta sempre crescente da parte dei clienti, Triumph Motorcycles conferma il lancio dell'ultima edizione della leggendaria Daytona, vincitrice di numerosi campionati Supersport, che verrà presentata ufficialmente in occasione di uno speciale evento stampa durante il GoPro British Grand Prix a Silverstone il prossimo venerdì 23 agosto 2019.

La nuova Daytona Moto2 765 Limited Edition rappresenta il perfetto risultato in termini di specifiche, derivante dalla partnership di Triumph con il Campionato Mondiale FIM MotoGP; Triumph lancerà due versioni della tanto attesa Daytona il prossimo 23 agosto: una per Europa e Asia e una per Stati Uniti e Canada. Entrambe monteranno il nuovo tre cilindri 765 cc derivato dalla Moto2 con un telaio prettamente sportivo con potenza e coppia massima mai raggiunte da una 765cc di serie, oltre alle più alte specifiche di sempre in termini di equipaggiamento e una livrea racing in edizione limitata.

Questa importante operazione di branding e di perfetto posizionamento di Triumph quale fornitore esclusivo dei motori per la classe Moto2 del Campionato Mondiale FIM MotoGP, vedrà la sua massima espressione quando entrambi i modelli verranno svelati in un evento stampa il 23 agosto durante la MotoGP GB a Silverstone, dove saranno ufficialmente comunicate le specifiche complete. Entrambe le motociclette saranno, inoltre, presentate in uno spettacolare giro di parata durante il weekend di gara, guidate da due ex campioni del mondo di motociclismo.

Questa nuova Daytona in Edizione Limitata offre il massimo che si possa ottenere in strada da una vera e propria Moto2. Con una tiratura limitata di soli 765 per ogni modello -Europa / Asia e Stati Uniti / Canada-, Triumph prevede un grande successo per questa motocicletta davvero speciale.