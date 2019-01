Moto Guzzi Fast Endurance 2019 rievoca l'atmosfera delle corse classiche

Moto Guzzi mette in pista la passione e il suo patrimonio di sportività con Moto Guzzi Fast Endurance 2019, un appuntamento i cui valori principali sono divertimento, passione e amicizia.

La Casa di Mandello ha concepito un trofeo completamente nuovo organizzato con l'ausilio della FMI - Federazione Motociclistica Italiana, le cui iscrizioni si aprono l’1 febbraio e che scatterà sul circuito di Varano il prossimo 14 aprile. Un vero campionato dedicato a coppie di amici che vogliono cimentarsi tra i cordoli assaporando l’atmosfera leggendaria delle corse più classiche, ma con uno spirito giovane e di puro divertimento.

Cinque appuntamenti da aprile a ottobre

Il Trofeo vedrà al via equipaggi composti da due piloti in sella a Moto Guzzi V7 III Stone, allestite con un kit, ovviamente uguale per tutti, così da garantire il massimo equilibrio e divertimento, in piena sicurezza. Fratellanza e spirito di squadra sono in tal modo premiati rispetto all’individualità, recuperando così il clima di aggregazione tipico delle corse di una volta. Saranno cinque gli appuntamenti in pista: si parte da Varano il 14 aprile per poi proseguire sulle piste di Vallelunga (19 maggio), Magione (23 giugno), Adria (1 settembre) e arrivare al gran finale a Misano il 13 ottobre.

Una competizione adatta a tutti

Il Trofeo Moto Guzzi Fast Endurance nasce con l’intento di offrire a una platea di motociclisti più ampia possibile l’opportunità di confrontarsi con le gare in circuito. Da qui la scelta di una moto facile e intuitiva, la Moto Guzzi V7 III, capace di mettere a proprio agio i meno esperti, divertente anche per i più smaliziati, e semplice da gestire nel box. Una serie monomarca veramente adatta a tutti, accessibile e caratterizzata da un format tanto semplice quanto coinvolgente.

Moto Guzzi Fast Endurance 2019: come iscriversi

Dall’1 febbraio e fino al 31 marzo 2019 è possibile iscriversi all’intero campionato al costo agevolato di 1250 Euro a team (equivalenti perciò a 125 Euro a pilota per ogni gara). In alternativa, è possibile iscriversi alle singole gare al costo di 350 Euro a team. Per partecipare al Trofeo è necessario essere tesserati FMI ed essere in possesso della licenza agonistica di tipo Velocità (o Fuoristrada con Estensione Velocità); l’iscrizione può essere effettuata comodamente online, accedendo al portale MyFMI sul sito www.federmoto.it e compilando l’apposito modulo. Al momento stesso dell’iscrizione l’equipaggio può anche scegliere il nome da attribuire al proprio Team e il numero di gara. Per qualsiasi tipo di informazione relativamente a tesseramento, richiesta della licenza e iscrizione al Trofeo è possibile contattare l’indirizzo e-mail epocasport@federmoto.it.

Prezzo speciale e Kit Racing Guareschi

La Moto Guzzi V7 III Stone, moto capace di raccogliere l’apprezzamento di un pubblico estremamente eterogeneo grazie alla sua maneggevolezza e facilità di guida, è la perfetta base di partenza per realizzare una moto assolutamente divertente e sfruttabile in pista anche da chi non vanta un’esperienza pregressa nelle competizioni. La trasformazione si realizza con il Kit Racing sviluppato da Guareschi Moto, apprezzato preparatore Moto Guzzi anche in ambito sportivo. Per scendere in pista la moto deve essere allestita obbligatoriamente con questo kit che - oltre a dispositivi di sicurezza tra cui ad esempio sottocoppa e protezione della leva del freno anteriore - comprende un pacchetto di modifiche funzionali ed estetiche. Tra queste cupolino, semimanubri, impianto di scarico completo, pedane rialzate, fianchetti laterali, sella monoposto e parafango posteriore, tabelle portanumero, kit cartucce sospensioni anteriori e ammortizzatori posteriori. Completano l’equipaggiamento una specifica mappatura della centralina motore e pastiglie freno anteriori dedicate. Il costo del kit, acquistabile rivolgendosi alla rete vendita Moto Guzzi o direttamente presso la concessionaria Guareschi Moto, è pari a 3.330 Euro (più IVA). L’installazione del kit può essere eseguita in autonomia oppure gestita dalla rete vendita Moto Guzzi. Grazie alla collaborazione con Pirelli, fornitore unico del Trofeo, nel kit è compreso anche il primo treno di gomme Phantom Sportscomp RS, copertura racing sviluppata appositamente per la Moto Guzzi V7 III Stone: uno pneumatico performante e utilizzabile per tutto l’arco di un weekend di gara. A tutti i team che effettueranno l’iscrizione, Moto Guzzi praticherà inoltre uno speciale sconto sull’acquisto di una nuova Moto Guzzi V7 III Stone per partecipare al Trofeo.

Il format del Trofeo

Ogni fine settimana di gara prevede al sabato due turni di prove cronometrate, entrambi della durata di 20 minuti per ciascun pilota. La media dei migliori rilievi cronometrici ottenuti dai due piloti dell’equipaggio determinerà la posizione di partenza di ciascun team nello schieramento della gara della domenica. Un evidente richiamo alle leggendarie corse endurance di un tempo risiede proprio nella partenza della gara, che avverrà in stile “Le Mans”, ovvero con le moto allineate su un lato della pista e i piloti che allo start attraversano di corsa il nastro d’asfalto per salire in sella e partire. In corsa, ciascun pilota non potrà guidare per più di 15 minuti + 2 giri consecutivi: ciò significa che la gara - della durata di 60 minuti - sarà movimentata da almeno tre cambi pilota, che avvengono nella corsia box. Al termine della gara verranno assegnati punteggi ai primi 15 team classificati. Per rimanere aggiornati su tutte le novità e sulle modalità di partecipazione al nuovo trofeo Moto Guzzi Fast Endurance 2019 è sufficiente consultare le pagine web Moto Guzzi, www.motoguzzi.com, e il sito della Federazione Motociclistica Italiana, www.federmoto.it.