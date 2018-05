Affitto auto solo per il weekend: prezzi e info

Milanesi, quando non utilizzate i mezzi pubblici con Ubeeqo potete sfruttare a pieno titolo l’auto come fosse il vostro veicolo di proprietà. Soprattutto ora con le odierne tariffe ridotte al 50% per tutto il mese di maggio. Scopriamo come.

Ubeeqo, il servizio di Europcar a metà tra carsharing tradizionale e noleggio su strada, offre sul territorio milanese il noleggio per il weekend di una citycar a partire da 39 euro (abbonamento Flexi). Non solo. La forza dell’app qui è poter combinare parecchi vantaggi come si fosse al front-office di un’agenzia di noleggio. State preventivando una gita fuori porta? Sempre tramite lo smartphone si può prenotare anticipatamente e gratis la vettura fino a un mese prima della partenza. Ma non solo.

L’auto come fosse tua

In fase di prenotazione, si possono scegliere degli optional che si ritroveranno poi direttamente a bordo (portabici, seggiolino bambini, trasportino animali etc.). La vettura sarà pronta nella piazzola di servizio, vicino casa, dove verrà presa e riconsegnata tramite app – senza problema di parcheggio, tipico della maggior pare dei car sharing - il tutto con la totale flessibilità sia per la durata del viaggio, sia per il chilometraggio.

Modelli e prezzi

Se come abbiamo detto si parte da 39 euro per due giorni affittando modelli “small” come Renault Twingo, la gamma ad ogni modo è ampia se si è più numerosi in famiglia o se il viaggio da affrontare è di diverso tipo: si può passare ad auto come Peugeot 208 (49 euro), Opel Astra (54 euro) o a monovolume, come la più spaziosa 7 posti Ford C-Max (54 euro) fino ad arrivare ai veicoli commerciali, un esempio tra tanti il Renault Master (109 euro).

Il noleggio per un solo giorno, invece, parte da 29 euro fino ai 59 euro per il segmento superiore dei furgoni, comodo ad esempio per approntare un trasloco, smart e low cost. La domanda, per chi legge, sorgerà spontanea: “Ubeeqo perché siete solo a Milano?”