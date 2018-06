Vespa celebra i 50 anni della Primavera con gli sconti dei Vespa Days

Vespa, a 50 anni dalla nascita del mito Primavera, celebra lo storico anniversario lanciando i Vespa Days, un periodo di eccezionali promozioni che coinvolge l'intera gamma Vespa: sabato 9 e domenica 10 giugno tutti i concessionari Vespa aderenti all'iniziativa apriranno le porte a coloro che desiderano scoprire la nuova gamma Vespa Primavera e Vespa Sprint, inclusa, tra le altre, anche la speciale versione Vespa Primavera 50° Anniversario, nata per festeggiare il compleanno di un classico intramontabile.

Sarà un fine settimana imperdibile per approfondire la conoscenza di tutta la gamma Vespa e cogliere promozioni esclusive. Per tutto il mese di giugno Vespa Primavera e Vespa Sprint sono offerte con un vantaggio cliente pari a 300 Euro e fino al 16 giugno, nei nuovi modelli con cilindrata superiore a 50 cc, è incluso nel prezzo un esclusivo zaino Vespa. Le promozioni non si limitano però alle sole Vespa a "scocca piccola": anche chi desidera acquistare Vespa GTS, GTS Super o Sei Giorni potrà godere, fino al 16 giugno, di un vantaggio cliente pari a 700 Euro.

In occasione dei Vespa Days debutta anche Vespa Ride Now, la nuova formula di acquisto con valore futuro garantito che permette di vivere Vespa in tutta tranquillità. Con Vespa Ride Now si paga infatti soltanto il costo di utilizzo del veicolo, versando un piccolo anticipo e un contributo mensile commisurato alle proprie esigenze. Dopo due o tre anni, il cliente può decidere di sostituire la Vespa con nuovo modello, tenerla saldando l'importo o semplicemente restituirla. Per conoscere tutti i dettagli dell'offerta e scoprire il concessionario più vicino è sufficiente visitare il sito web www.vespa.com