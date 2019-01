Made in Italy, Vespa spopola negli USA: è il migliore “investimento” nel campo motori

Il New York Times elogia il Made in Italy delle due ruote. Negli USA è proprio Vespa Sprint 150 e GTS 300 a mantenere il 79% del suo valore a tre anni dall’acquisto. La fonte è lʼindagine “Resale Value Awards” effettuata dalla J.D. Power, che ha preso in considerazione automobili, truck, motocicli.

Porsche miglior valore residuo nella categoria auto

Le auto in media mantengono il 55,7% del loro valore residuo a 3 anni dall'immatricolazione. Le migliori? Porsche Cayman e Boxster (58,9%), la 911 Carrera (58,7%). E tra i pick-up? Qui, in cima alla lunga classifica - essendo modelli molto amati negli States e più venduti in assoluto - troviamo il Dodge Heavy Duty Ram 350: dopo 3 anni dallacquisto vale ancora il 75% del suo prezzo dʼacquisto.

Fenomeni inossidabili

“Sono veicoli che hanno meno competitor sul mercato” dice Lenny Sims, vice-presidente J.D. Power. Nello specifico Vespa. “Lʼimmagine che si è costruita nella cultura popolare nei suoi 72 anni di vita è inemitabile”. Lo scooter detiene un posizionamento unico nel mercato delle due ruote fin dalla nascita nel 1946: è stata un successo e il marchio ha saputo mantenere negli anni l'estetica della versione originale.