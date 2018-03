Volkswagen: anteprima mondiale in Cina per la nuova Touareg

La Volkswagen ha scelto la Cina per presentare in anteprima mondiale la rinnovata Touareg. Equipaggiata con soluzioni di connettività della nuova era e una futuristica integrazione dei sistemi di assistenza, comfort, illuminazione e infotainment, è l'ammiraglia del marchio che anticipa il futuro. Inoltre, il raffinato SUV introduce nel suo segmento una nuova dimensione del dinamismo.

I principali mercati della terza generazione della Touareg sono la Cina, l'Europa e la Russia. Nelle due versioni precedenti il modello è stato venduto a livello mondiale in quasi un milione di esemplari. Tanto confortevole quanto dinamica, la Touareg è la Volkswagen tecnologicamente piu' evoluta e ha quindi tutte le qualità che le consentiranno di entusiasmare anche i clienti che, appassionati di tecnologia e design, prediligono i modelli della classe superiore.

Infotainment del futuro

Con la nuova Touareg, la Volkswagen presenta per la prima volta il sistema d'interfaccia completamente digitale Innovision Cockpit. La strumentazione digitale (Digital Cockpit con display da 12 pollici) e il sistema di infotainment top di gamma Discover Premium (con display da 15 pollici) si fondono dando vita a un'unità digitale di comando, informazione, comunicazione ed entertainment che rinuncia in misura quasi totale ai classici tasti e interruttori. Grazie a una connettività integrale, modalità di comando intuitive e massime possibilità di personalizzazione, la Touareg con Innovision Cockpit offre già oggi un'anticipazione degli interni digitali di domani. Il guidatore può anche regolare i sistemi di assistenza, controllo della dinamica e comfort in funzione delle sue esigenze individuali, personalizzando così la "sua" Touareg. Si apre un mondo nel quale non sono più gli occupanti ad adeguarsi alla vettura, bensì quest'ultima ai suoi occupanti. La nuova Volkswagen offre possibilità di configurazione simili a quelle di un moderno smartphone, che la rendono personalizzabile in base alle specifiche esigenze di chi la possiede. Ciò è reso possibile da una molteplicità assolutamente inedita di sistemi e programmi collegati in rete, che vengono gestiti tramite interfacce digitali e il volante multifunzione.

Sistemi di assistenza alla guida

La Touareg debutta con la più ampia gamma di sistemi di assistenza, controllo della dinamica e comfort che sia mai stata integrata su una Volkswagen. Tra questi figurano tecnologie quali il sistema di visione notturna Nightvision (riconosce persone e animali in condizioni di oscurità tramite una telecamera a infrarossi), il sistema di assistenza nella guida in colonna (fino a 60 km/h sterza, mantiene la corsia, accelera e frena in modo parzialmente automatizzato), un sistema di assistenza agli incroci (che reagisce al traffico trasversale davanti alla Touareg), quattro ruote sterzanti attive (che rendono la Touareg maneggevole come una compatta), un nuovo sistema antirollio con barre stabilizzatrici a regolazione elettromeccanica, fari IQ.Light a LED Matrix (interattivi grazie ad anabbaglianti e abbaglianti regolati mediante telecamera) e un head-up display proiettato direttamente sul parabrezza. Sulla nuova Touareg il guidatore percepisce questi sistemi come un unico dispositivo. Collegati in rete tramite una nuova unità elettronica centralizzata, tutti i sistemi operano in background, senza che il guidatore lo percepisca, rendendo il viaggio sicuro, confortevole e intuitivo come mai prima d'ora.

Ancora più grande e spaziosa

Rispetto al modello precedente, la terza generazione della Touareg è diventata lievemente più larga e lunga. Le nuove dimensioni influiscono positivamente sia sulle proporzioni sia sull'offerta di spazio. Il valore aggiunto in termini di lunghezza, per esempio, ha determinato un netto incremento della capacità del bagagliaio da 697 a 810 litri (con il divano posteriore sollevato). I bagagli vengono protetti da sguardi indiscreti da una copertura del vano di carico che, a richiesta, si apre e si chiude a comando elettrico. La carrozzeria è realizzata in un mix di alluminio (48%) e acciai high-tech (52%) e, nonostante le maggiori dimensioni, pesa ben 106 kg in meno del modello precedente.

L'ibrida per la Cina, in Europa due turbodiesel

In una prima fase, la Touareg con nuova propulsione ibrida plug-in (potenza di sistema 367 CV) verrà offerta dalla Volkswagen solo nel mercato cinese. La data di lancio della Touareg con propulsione ibrida plug-in in Europa non è stata ancora definita; qui inizialmente saranno disponibili due motori V6 Turbodiesel da 231 e 286 CV. In Italia seguirà poi un V6 benzina (340 CV) e in altri mercati anche un V8 Turbodiesel (421 CV).

Può trainare fino a 3,5 tonnellate

Circa il 60% dei proprietari di una Touareg in Germania e il 40% in Europa utilizza la sua Volkswagen anche come vettura da rimorchio - si tratta di un dato molto elevato. Anche la nuova generazione è in grado di trainare fino a 3,5 tonnellate. Questo SUV viene guidato spesso da persone che praticano sport e attribuiscono importanza alla massima sicurezza, a un comfort eccellente e a modalità di utilizzo intuitive. I suoi proprietari inoltre possono avvalersi di una connettività ottimale e sistemi di infotainment high-end. La Touareg 2018 rappresenta un ulteriore passaggio fondamentale nel lancio di nuovi prodotti da parte del marchio Volkswagen.

Questo modello amplierà ulteriormente la gamma dei SUV, attualmente costituita dalla T-Roc, dalla Tiguan, dalla nuova Tiguan Allspace (Europa) o Tiguan L (Cina), dalla Atlas (USA) e dalla Teramont (Cina), nonché appunto da questa Touareg completamente rivisitata, che rappresenta il modello top di gamma dell'offerta SUV della Volkswagen. Anche all'estremità opposta della gamma SUV - al di sotto della T-Roc - l'offerta Volkswagen diventerà più ricca, con la piccola T-Cross. Ma ci sarà anche un modello a emissioni zero che è già realtà: si tratta della I.D. CROZZ, il primo SUV completamente elettrico marchiato Volkswagen. Farà il suo ingresso sul mercato nel 2020.