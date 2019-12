Volkswagen Veicoli Commerciali presenta il California 6.1

Volkswagen Veicoli Commerciali rilancia sul mercato il modello di successo California dopo un importante aggiornamento. Con nuove tecnologie, un nuovo frontale, nuove dotazioni dell’allestimento e un nuovo nome: California 6.1.

Novità a bordo: un touchscreen nella consolle sul padiglione per il comando delle funzioni camper, la plancia di nuova concezione con strumentazione digitale a richiesta, un collegamento online permanente dei sistemi di infotainment e una gamma più ricca di sistemi di assistenza. Sono disponibili tre modelli di accesso: Beach, Coast (non per il mercato italiano) e Ocean. Tutti e tre sono inoltre offerti nella versione personalizzata Edition. Nella variante Beach, importanti novità sono la mini cucina a scomparsa e le porte scorrevole su entrambi i lati del veicolo. Le versioni Coast(non per il mercato italiano) e Ocean sono invece dotate come sempre di un blocco cucina compatto, che ha subito un aggiornamento ed è stato ottimizzato.

Finora sono stati prodotti oltre 175.000 esemplari di California nelle quattro generazioni. Nessun altro camper ha riscosso più successo. Questo perché il modello di culto è al contempo un monovolume e un motorhome. Con un’altezza poco inferiore ai 2,0 metri, può entrare tranquillamente nella maggioranza dei parcheggi multipiano. A seconda della versione e dell’allestimento, il veicolo offre fino a sette posti a sedere ed è quindi il compagno di viaggio ideale per le famiglie. Grazie al tetto sollevabile di serie e a due zone notte (in alto e in basso), il Bulli si trasforma in un attimo da un monovolume a un motorhome. Ora il veicolo multiuso debutta come California 6.1 perfezionato.

Nuovo design del frontale

Il segno distintivo esterno di tutti i California 6.1 è rappresentato dal nuovo frontale. Al contempo, i tre modelli di accesso si distinguono tra loro proprio per il frontale. L’area superiore della calandra Ocean, resa ancora più preziosa dai quattro listelli cromati, forma un’unità insieme alle luci diurne a LED (di serie in Ocean). Le varianti Beach e Coast (non per il mercato italiano) dispongono invece di un listello cromato.

Sotto spiccano un’ampia finitura cromata e un’altra grande presa d’aria per i motori in tutte e tre le versioni. Infine troviamo il paraurti dalle linee ancora più carismatiche rispetto alla generazione precedente, impreziosito anche in questo caso da un listello cromato nel California Ocean 6.1.

Digitale e “always on”

Il pannello di controllo camper con touchscreen nella consolle sul padiglione delle versioni Beach, Coast (non per il mercato italiano) e Ocean è stato completamente rivisitato. Tutte le funzioni camper vengono gestite mediante il pannello di controllo digitale. Nelle varianti Coast (non per il mercato italiano) e Ocean, il nuovo touchscreen sostituisce il pannello di controllo camper in uso finora, mentre nella versione Beach viene per la prima adottata una funzionalità di questo tipo (in linea generale). Gli interni di tutti e tre i modelli si contraddistinguono inoltre per il nuovo design della plancia con strumentazione per la prima volta completamente digitale a richiesta (“Digital Cockpit”). I sistemi di infotainment ottimizzati garantiscono un collegamento in rete ottimale. Grazie a una Online Connectivity Unit (OCU) con eSIM integrata, portano a bordo la nuova gamma di servizi e funzioni online mobili di “We Connect”. Nel California 6.1, la strumentazione digitale (“Digital Cockpit”) e il sistema di infotainment correlato si fondono dando vita a un ecosistema digitale degli elementi di visualizzazione e comando.

Nuovi sistemi di assistenza per maggiore sicurezza

Il servosterzo elettromeccanico presenta una demoltiplicazione più diretta rispetto ai sistemi sterzanti dei modelli precedenti. Ecco perché il Bulli 6.1 risulta sensibilmente più agile e più preciso. Per sfruttare al massimo il potenziale del nuovo sistema di sterzo in abbinamento alla nuova serie di pneumatici con resistenza al rotolamento ottimizzata, la taratura degli assetti convenzionali e regolati è stata ulteriormente ottimizzata in termini di comfort di marcia e di comportamento dinamico. Con l’introduzione della regolazione dell’assetto DCC di seconda generazione le possibilità di taratura sono aumentate; mediante la selezione del profilo di guida, il conducente può ora regolare la taratura dell’assetto desiderata in modo praticamente continuo, tramite un potenziometro. Negli assetti convenzionali le forze di ammortizzazione vengono regolate in base alla corsa della molla, garantendo così un assorbimento delle vibrazioni ottimale per il T6.1. I noti sistemi antislittamento e di regolazione dei freni sono stati integrati con la funzione del differenziale elettronico a bloccaggio trasversale XDS, che grazie a delicati interventi dei freni perfeziona ulteriormente le doti di maneggevolezza e di trazione del Bulli 6.1. Grazie alla combinazione di servosterzo elettromeccanico, sistemi di regolazione del comportamento dinamico e taratura dell’assetto ottimizzata, il T6.1 si distingue nettamente in termini di maneggevolezza e piacere di guida, continuando a garantire l’elevato comfort di marcia di sempre sulle lunghe percorrenze.

Il Bulli 6.1 vede e sente cosa accade nell’area circostante

La modifica tecnica più importante a livello di dinamica è il passaggio da un servosterzo idraulico a uno elettromeccanico. Grazie a questo sterzo, ora comandabile e in grado di consumare meno energia, il California 6.1 è offerto con numerosi nuovi sistemi di assistenza disponibili a richiesta. L’ampia gamma comprende, tra l’altro, l’assistenza per il mantenimento della corsia “Lane Assist”, il dispositivo di assistenza la parcheggio “Park Assist”, una protezione delle fiancate (avverte in presenza di ostacoli in fase di manovra) e il “Trailer Assist” (semplifica le manovre in presenza di rimorchio). Un’altra novità è il Side Wind Assist di serie, che stabilizza automaticamente il camper in caso di raffiche di vento. A richiesta è inoltre disponibile la regolazione adattiva dell’assetto DCC, per la prima volta regolabile in modo continuo.

Beach Camper: ora a richiesta con mini cucina

Il California 6.1 Beach è per la prima volta disponibile con una mini cucina nella nuova versione Camper. La novità? A differenza del grande blocco cucina delle versioni Coast (non per il mercato italiano) e Ocean, nel modello Beach viene utilizzata una mini cucina a scomparsa di nuovo sviluppo con fornello a gas a un solo fuoco. Mentre le varianti Coast (non per il mercato italiano) e Ocean sono generalmente offerte con divano a due posti nel vano posteriore per la presenza dell’ampia cucina (con fornello a gas a due fuochi, frigo box e lavandino), il California 6.1 Beach Camper può essere ordinato anche con un divano a tre posti in virtù della mini cucina più stretta.

Per le famiglie con tre figli è così per la prima volta possibile fare campeggio con un California con una piccola cucina. In alternativa, il modello Beach è disponibile anche nella nuova versione Tour senza mini cucina. In questo caso, il motorhome è dotato di porta scorrevole non solo a destra, ma anche a sinistra.

Il tetto sollevabile è una caratteristica tipica del California

Tutte e tre le versioni del California 6.1 sono accomunate dal tetto sollevabile. A tale riguardo, il California 6.1 Ocean è dotato di serie di un meccanismo di azionamento elettroidraulico e di un’ampia apertura frontale, che può essere aperta completamente tramite cerniera lampo e consente così di dormire quasi sotto il cielo stellato. Il soffietto del tetto sollevabile, ora in grigio scuro (“Basalt Grey”), protegge in modo ottimale dalla luce esterna. A richiesta o a seconda dell’allestimento, il soffietto è disponibile anche in “Glacier Blue” e “Strawberry Red”. Sotto il tetto sollevabile, tutti i modelli offrono ora anche un nuovo letto con materasso a molle anziché rete a doghe. In basso, nel vano posteriore, è presente un’ulteriore zona notte. Nella terza fila di sedili, tutte le varianti sono infatti dotate di serie di un divano a due posti con prolunga del letto e piano letto. Abbattendo il divano posteriore e aggiungendo la prolunga del letto nella zona posteriore si crea un grande piano letto. Nelle versioni Coast (non per il mercato italiano) e Ocean, questa superficie può ora essere inoltre trasformata in un esclusivo angolo relax. Basta ribaltare lo schienale del divano posteriore e sollevare la prolunga del letto a vari livelli. Per una vera oasi di relax.

Nuova unità di comando camper multifunzionale

La nuova funzione Sunrise rende particolarmente piacevole il risveglio grazie all’impostazione a piacere dei LED sul tetto e nella zona giorno, la cui intensità cresce lentamente fino alla luminosità desiderata entro un periodo di tempo predefinito. Come tutte le impostazioni camper principali del California 6.1, la funzione Sunrise è gestita tramite l’unità di comando di nuova concezione posta nella consolle sul padiglione. Il precedente display monocromatico lascia ora il posto a un ampio touchscreen a colori con molte più funzioni. A seconda dell’allestimento o del modello, il pannello di controllo consente di richiamare varie informazioni e di accedere alle seguenti voci di menu: (modalità) “Campeggio”, “Frigorifero”, “Ricarica max.”, “Rear Clima”, “Sveglia”, “Timer”, “Luci” e “Setup” del sistema. A seconda dell’allestimento, dai menu “Tetto sollevabile” e “Climatizzazione autonoma a motore spento” è inoltre possibile gestire rispettivamente l’azionamento elettroidraulico del tetto e il riscaldamento integrativo (entrambi di serie nel California 6.1 Ocean). La funzione Sunrise si imposta nel menu “Luci” e si attiva con il comando “Sveglia”.

Motori: Tre TDI tra 110 CV (81kW) e 199 CV (146kW)

Il California 6.1 può contare su efficienti motori Turbodiesel a iniezione diretta (TDI), che sviluppano tre diverse potenze: 110 CV (81 kW), 150 CV (110 kW) e 199 CV (146 kW). A partire da 150 CV (110 kW), i propulsori TDI possono essere combinati con cambio a doppia frizione DSG a 7 rapporti e trazione integrale (4MOTION). La motorizzazione top di gamma da 199 CV (146 kW) è abbinata di serie al cambio DSG. Tutti i California 6.1 TDI soddisfano i requisiti della più recente norma sui gas di scarico Euro-6d- TEMP-EAVP-ISC.