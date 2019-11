Volkswagen: consegnata la e-Golf numero 100.000

Il 26 novembre scorso, la Volkswagen ha consegnato la e-Golf numero 100.000 presso la Fabbrica di Vetro, a Dresda. Quando è stato lanciato nel 2014, questo modello era la seconda auto totalmente elettrica della Volkswagen, dopo la e-up! arrivata nel 2013. La e-Golf è uno dei modelli elettrici di maggior successo in Europa ed è popolare anche in altri Paesi, come gli Stati Uniti d’America. L’innovativa ID.3 sarà assemblata anche a Dresda dall’autunno del 2020. Inoltre, lo stabilimento verrà reso ancora più attrattivo per visitatori e Clienti.

L’esemplare numero 100.000, di colore Pure White, è stato consegnato a Maik Jaehde, un cliente di Landolfshausen, vicino Hannover, il quale dopo la consegna ha visitato la produzione con un tour dedicato. Il Responsabile Vendite e Marketing di Volkswagen Germania Holger B. Santel ha dichiarato: “Da più di cinque anni, la e-Golf è la nostra ambasciatrice per la mobilità elettrica. Il traguardo di oggi è la conferma del successo della e-Golf, del suo ruolo importante nella nuova mobilità di molti Clienti e di quello di apripista in attesa dell’innovativa ID.3”.

Il Responsabile Vendite e Marketing della Fabbrica di Vetro Henning Schulzki ha aggiunto: “La e-Golf ha reso la fabbrica di Dresda un’animata vetrina per la mobilità elettrica sin dal 2017. Quest’anno, produrremo oltre 16.000 unità, un picco assoluto. Siamo felici di avere raggiunto questo nuovo traguardo”. La produzione della e-Golf è iniziata a Wolfsburg nel 2014. Vista l’elevata richiesta, il modello viene assemblato alla Fabbrica di Vetro da oltre due anni e mezzo. L’innovativa ID.3 uscirà dalla linea di produzione di Dresda dal prossimo autunno. La produzione di serie del primo modello basato sulla rivoluzionaria piattaforma modulare elettrica MEB è iniziata a Zwickau il 4 di novembre scorso.

La funzione della Fabbrica di Vetro di Dresda come punto di consegna delle auto sarà ampliata, con una particolare concentrazione sui veicoli elettrici. Oggi, circa 1.300 vetture l’anno vengono consegnate ai Clienti nella capitale della Sassonia. Questo numero aumenterà in modo significativo nei prossimi anni. A livello globale, circa 27.900 e-Golf sono state consegnate ai Clienti da gennaio a ottobre del 2019, rispetto alle 24.800 unità fatte registrare nell’intero 2018. I cinque mercati principali quest’anno sono Norvegia, Germania, Stati Uniti d’America, Regno Unito e Olanda.

La e-Golf ha una potenza massima di 100 kW (136 CV) e un’autonomia nel ciclo WLTP che raggiunge i 230 km. In Italia, il prezzo di listino della e-Golf parte da 32.950 Euro, che scendono a 28.900 Euro grazie alla promozione Volkswagen. Sfruttando incentivi nazionali e locali, ove presenti, il prezzo della e-Golf può ridursi ulteriormente.