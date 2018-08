Volkswagen presenta Grand California: l’inizio di una nuova dimensione

Volkswagen Veicoli Commerciali presenterà in anteprima mondiale il Grand California al Salone Internazionale del Caravan di Düsseldorf (dal 24 agosto al 2 settembre). Il nuovo camper è stato realizzato sulla base del modernissimo Crafter. Con il Grand California Volkswagen Veicoli Commerciali amplia la propria gamma di veicoli per il tempo libero, aggiungendo un modello nella categoria dei sei metri, comprensivo di bagno.

Oltre all’ampia area notte nella parte posteriore, il Grand California sarà disponibile con un letto alto a mansarda per i bambini. Il lancio del nuovo camper è previsto per l’inizio del 2019. Dal momento del suo debutto nel 1988, il California su base Bulli è il veicolo camperizzato di maggior successo al mondo, con oltre 160.000 esemplari venduti. Volkswagen Veicoli Commerciali ha quindi deciso di sfruttare l’esperienza acquisita con questo iconico mezzo per crearne uno nuovo, il Grand California, utilizzando la piattaforma tecnica del Crafter. A partire da questo momento le due versioni di California verranno offerte in parallelo.

Caratterizzati da linee pulite e fresche e da una grande attenzione ai dettagli, gli interni riflettono le qualità che hanno reso il California un autentico best-seller. Gli armadietti a bordo del Grand California sono generalmente di colore bianco, una tinta che crea un’atmosfera luminosa e spaziosa, così come le finestre a compasso nel posteriore e sui lati e gli ampi lucernari sopra il letto matrimonia le nel posteriore e nella zona giorno. Tutte le finestre del camper sono do tate di oscuranti con zanzariere avvolgibili. Per la cabina di guida è stato studiato un nuovo sistema di oscuramento.

Oltre al modulo cucina e allo spazioso bagno (840 x 800 mm), le altre dotazioni includono dettagli come l’illuminazione esterna sopra la porta scorrevole. La dotazione di serie comprende un collegamento nella zona posteriore del veicolo per una doccia esterna (con temperatura dell’acqua regolabile), che rende la vita in campeggio semplicemente perfetta. Un gradino elettrico che fuoriesce davanti alla porta scorrevole rende più facile salire e scendere dal veicolo. Anche la zanzariera per la porta formata da due pannelli sovrapponibili è di serie. Tra le novità spicca la possibilità di regolare tramite Bluetooth gli altoparlanti nella zona giorno. In questo modo è possibile ascoltare musica indipendentemente dal sistema infotainment utilizzando uno smartphone, un tablet o un laptop.

Comodo per quattro

Il Grand California è dotato di sedili girevoli nella cabina di guida e di un doppio divano nella zona giorno. Le famiglie con bambini piccoli apprezzeranno i punti di ancoraggio ISOFIX completi di Top Tether sul divano posteriore. Un ampio tavolo offre tutto lo spazio necessario per far sedere comodamente quattro persone. Le dotazioni della cucina includono un frigorifero estraibile con scomparto freezer da 70 litri (accessibile sia dall’esterno sia dalla porta scorrevole), un piano di cottura a due fuochi, un lavello , diversi cassetti, s comparti portaoggetti estraibili e mensole a scomparsa. Una delle caratteristiche fondamentali del Grand California, che lo distingue dal California su base T6, è il bagno.

Tutti i comfort possibili

Oltre a wc e doccia, le dotazioni di quest’ultimo includono un lavandino pieghevole, mensole con supporti per i prodotti da bagno, un armadietto con porta carta igienica integrato (che offre protezione contro l’umidità), portasciugamani e un lucernario per la ventilazione. Il Grand California è in grado di trasportare 110 litri d’acqua. Nel bagno non sono presenti interruttori per la luce. Le luci si accendono automaticamente tramite rilevatori di movimento, di serie. A richiesta, è disponibile un letto alto a mansarda per i bambini, completo di lucernario panoramico integrato. È possibile scegliere anche dettagli come un’unità di climatizzazione aggiuntiva sulla parte posteriore del tetto, una veranda, una barra portabici posteriore e un set costituito da tavolo e sedie da campeggio (che è possibile riporre nelle porte a battente posteriori). Sono disponibili anche un sistema di pannelli solari sul tetto, una parabola satellitare (per la ricezione dei canali TV) e un hotspot LTE/WiFi (router).

Sistemi di sicurezza

Per il Grand California i noltre saranno disponibili i sistemi di assistenza alla guida e di infotainment del Crafter. I sistemi di assistenza alla guida includono il sistema Front Assist con funzione di frenata di emergenza City, il Lane Assist, che aiuta il conducente a rimanere all’interno della propria corsia, il Blind Spot Monitor per il cambio di corsia, il Rear Traffic Alert per le manovre di uscita da un parcheggio in retromarcia, il Park Assist per entrare negli spazi di parcheggio, il sistema di protezione laterale basato su sensori, l’Adaptive Cruise Control e la telecamera per la retromarcia Rear View. I camper come il Grand California viaggiano in tutto il mondo. Volkswagen Veicoli Commerciali quindi offrirà il nuovo modello con trazione integrale 4MOTION . L’alto tetto del camper, di nuova concezione, ha una forma aerodinamica studiata ad hoc . Il concept della carrozzeria bicolore è stato ripreso dal California su base T6. I colori car rozzeria disponibili sono Bianco Candy , Argento Riflesso o Grigio Indio . Le combinazi oni disponibili per la carrozzeria bicolore sono Argento Riflesso e Grigio Indio , Bianco Candy e Rosso Ciliegia , Bianco Candy e Blu Oceano Profondo oppure Bianco Candy e Beige Mojave metallizzato.

Durante il Salone Internazionale del Caravan di Düsseldorf, Volkswagen Veicoli Commerciali fornirà maggiori dettagli sul Grand California e svelerà le date e i prezzi di lancio.

