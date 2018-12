Il nuovo Grand California di Volkswagen si aggiudica il Connected Car Award 2018

Il nuovo Grand California farà il suo ingresso sul mercato italiano nei primi mesi del 2019 ma sta già riscuotendo un grande successo a livello di riconoscimenti: l'ultimo premio che si è aggiudicato è il Connected Car Award 2018.

Il sondaggio fra i lettori, indetto dalle riviste Auto Bild e Computer Bild, è considerato un indicatore più che attendibile delle tendenze digital nel settore automobilistico. La preferenza dei lettori per il Grand California evidenzia come per gli altri camper di questa categoria sia difficile stare al passo con un’offerta così ampia di tecnologie di connettività e infotainment.

Il Grand California, basato sull’ultimo Crafter, sarà disponibile in due diverse dimensioni. Lo slogan del Connected Car Award 2018 era “Choose the most intelligent car!” (Scegli il veicolo più intelligente!) e questo è ciò che hanno fatto i lettori delle due riviste: nella categoria “Connected Car: Large cars / Campervan”, la grande maggioranza di loro ha votato per il Grand California.

Tante opzioni di connettività

Tutte le funzioni principali specifiche dei camper possono essere controllate tramite un display centrale separato: le informazioni visualizzate comprendono tra le altre livelli di acqua potabile e di scarico. Il display viene utilizzato anche per controllare il riscaldamento, l’illuminazione interna, l’alimentazione della corrente e del frigorifero. Le altre dotazioni di connettività offerte comprendono vari sistemi di infotainment completi di interfaccia per il telefono, interfacce USB fino a un massimo di sei, Volkswagen Media Control (controllo a distanza del sistema di infotainment tramite tablet o smartphone) e App Connect che consente l’uso di app per smartphone, come WhatsApp e Spotify, nel sistema di infotainment. Volkswagen Media Control e App Connect permettono anche di integrare nel sistema di navigazione del Grand California i percorsi precedentemente pianificati su smartphone o tablet.

Sound system Bluetooth e hotspot wi-fi

Ulteriore dotazione innovativa è il sound system Bluetooth disponibile a richiesta (quattro altoparlanti più subwoofer) nella zona giorno. Indipendentemente dal sistema di infotainment installato, gli utenti possono accoppiare i loro smartphone, tablet o laptop per ascoltare musica dalla loro libreria o in streaming. Ovviamente il sistema Bluetooth può essere controllato anche dal sistema di infotainment. Un hotspot wi-fi LTE permette a tutti i passeggeri di navigare online.