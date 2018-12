Volkswagen tra passato, presente e futuro alla Ice Race 2019

La famiglia si riunisce radunando tre generazioni: Volkswagen porterà passato, presente e futuro del motorsport a Zell am See, per il ritorno della celebre Ice Race. In mostra alla portata di tutti dal 19 al 20 gennaio 2019 nella cittadina a sud di Salisburgo, in Austria, ci sarà la ID R, la vettura che quest'anno ha stabilito il record per un'auo elettrica nella cronoscalata di Pikes Peak negli USA. Volkswagen offrirà anche un assaggio di quello che sarà il futuro sportivo della ID R.

I fan potranno stupirsi anche con altre due vetture pioneristiche del motorsport targate Volkswagen in azione sul circuito ghiacciato: ci saranno infatti anche la Golf Mk2 GTI con la livrea Triumph Adler, campione del mondo di Rally nel 1986, e la Golf Mk2 Pikes Peak del 1987, alimentata con un motore identico.

Non mancherà neanche la nuova Polo GTI-R5, la nuova auto da rally dedicata ai clienti raccoglierà anch'essa la sfida sul ghiaccio. La line-up dei piloti, poi, non sarà da meno: ci saranno il detentore del record di Pikes Peak Romain Dumas e l'asso del rally tedesco Joachim "Jochi" Kleint, che guidò le Volkswagen nelle cronoscalate dal 1985 al 1987.