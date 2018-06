Volkswagen svela la livrea della I.D. R Pikes Peak: correrà con il numero 94

Il conto alla rovescia per la 96° Pikes Peak International Hill Climb è cominciato. Due settimane prima del via alla cronoscalata più famosa al mondo, la I.D. R Pikes Peak si è presentata all’ultimo test ufficiale con la livrea definitiva e il suo numero di gara.

Il 24 giugno, la prima auto da competizione completamente elettrica della Volkswagen si presenterà alla linea di partenza in grigio, il colore distintivo della gamma I.D.. Il pilota Romain Dumas guiderà con il numero di gara 94. “Come da tradizione nel motorsport americano, gli organizzatori ci hanno permesso di scegliere il nostro numero di gara”, spiega il direttore della Volkswagen Motorsport Sven Smeets. “ Abbiamo chiesto il 94 perché simbolizza le lettere ‘I’ e ‘D’, rispettivamente nona e quarta lettera dell’alfabeto”.

Dotata di due motori elettrici con una potenza di sistema di 500 kW (680 CV), l a I.D. R Pikes Peak è la portabandiera sportiva della futura g amma di auto elettriche di serie che la Volkswagen lancerà dal 2020 . I tecnici si sono concentrati sulla messa a punto finale durante i test ufficiali e fino a domenica scorsa Dumas ha sfruttato ogni occasione per prendere confidenza con l’auto. Il pilota quarantenne conosce già i l tracciato come le sue tasche, avendo ottenuto la vittoria assoluta alla Pikes Peak International Hill Climb tre volte. L’obiettivo dichiarato per quest’anno è il nuovo record nella categoria delle auto elettriche. Il tempo da ba ttere è 8:57,118 minuti ed è stato stabilito nel 2016.

Terminati i test, Dumas è tornato di nuovo in Europa. Lo specialista di endurance guiderà per la Porsche alla 24 Ore di Le Mans nel weekend prima della Pikes Peak International Hill Climb. Appena finita la gara, il francese ripartirà per il Colorado. La prima sessione di prove della settimana di gara alla Pikes Peak si terrà martedì 19 giugno. Per Dumas e la I.D. R Pikes Peak le qualifiche sono programmate per il mercoledì. L’ordine di partenza della gara del 24 giugno verrà annunciato venerdì 22 giugno alle 17:00 (le 01:00 di sabato in Italia). I primi concorrenti partiranno alle 08:00 ( le 16:00 in Italia) con le motociclette che tradizionalmente apriranno la gara.