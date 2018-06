Volkswagen, al via il noleggio a lungo termine

Una nuova auto che include tutto, tranne le preoccupazioni. È la promessa di Volkswagen: per la prima volta lancia la formula del noleggio a lungo termine anche ai clienti privati. L’offerta di Volkswagen permette di avere la Up!, Polo, Golf, T-Roc e Tiguan a un canone mensile fisso che comprende il costo di RCA, copertura furto e incendio, manutenzione All Inclusive, tassa di proprietà e antifurto connesso.

Il noleggio mensile Volkswagen

La proposta del Gruppo è pensata per chi concepisce la mobilità come un servizio venendo incontro alle necessità del cliente che può scegliere l’ammontare dell’anticipo, la durata del contratto da 24 a 48 mesi e la percorrenza totale da 20.000 a 200.000 chilometri. Il canone mensile tutto incluso parte da 179 Euro per la nuova up!, da 199 Euro per la Nuova Polo e da 249 Euro per la Nuova Golf, mentre per avere la T-Roc e la Nuova Tiguan l’importo è da 299 Euro.

Cosa comprende il prezzo

Nell’importo mensile sono già compresi il bollo, l’RCA (con massimale di 26 milioni di Euro e senza franchigie) l’assicurazione infortuni conducente e la manutenzione All Inclusive (ordinaria e straordinaria) garantita presso la rete ufficiale Volkswagen il servizio di vettura sostitutiva o traino la copertura incendio, furto e danni l’antifurto connesso.