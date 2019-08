Volkswagen aggiorna la nuova Passat GTE: ora ha ancora più autonomia elettrica

Il profondo e completo aggiornamento della Passat di ottava generazione arriva sul mercato. La Volkswagen è riuscita a perfezionare ogni aspetto del suo modello medio, il più venduto al mondo con oltre 30 milioni di unità.

I progressi hanno riguardato anche la versione ibrida plug-in GTE, la cui capacità della batteria è ora cresciuta del 31% fino a 13 kWh. L’autonomia puramente elettrica della versione precedente nel ciclo NEDC era di 50 km. Secondo questo standard, la Nuova Passat GTE è in grado di percorrere 70 km a batterie. Nell’attuale ciclo WLTP, considerato molto vicino all’utilizzo reale, la GTE è in grado di percorrere fino a 56 km in modalità puramente elettrica. Sulle distanze più lunghe e a velocità superiori ai 140 km/h, il potente motore elettrico supporta l’efficiente benzina turbo TSI della Nuova Passat GTE. La spinta elettrica dà un’impronta caratteristica e dinamica alla guida, in particolare nella modalità sportiva GTE.

Grazie alla maggiore autonomia a zero emissioni locali, la nuova propulsione ibrida plug-in è indicata in particolare per coloro che vivono o lavorano in città. La Nuova Passat GTE, infatti, è in grado di coprire con la sola alimentazione elettrica la maggior parte delle necessità quotidiane di trasferimento nel traffico urbano. La batteria della Nuova Passat GTE si può collegare a una fonte di ricarica tramite l’interfaccia plug-in nel frontale. Altrimenti, è possibile ricaricarla in movimento, così da avere per esempio abbastanza capacità residua per la marcia elettrica in un centro urbano al termine di un lungo viaggio in modalità ibrida.

Questa procedura ora è ancora più facile. La Nuova Passat GTE, infatti, ha tre modalità di funzionamento: EV (alimentazione puramente elettrica), GTE (per la guida sportiva, mette a disposizione le massime prestazioni del sistema, ossia 160 kW/218 CV, 400 Nm e 222 km/h di velocità massima) e Hybrid (passaggio automatico tra motore elettrico da 85 kW e motore TSI da 156 CV). Per caricare la batteria durante il viaggio, il guidatore deve solo attivare la modalità Hybrid.

Sullo schermo dell’infotainment, al centro della plancia, compare l’immagine di una batteria divisa in dieci segmenti. Il guidatore può selezionare sullo schermo la quantità di batteria da riservare per la guida esclusivamente elettrica. Una volta arrivati a destinazione, poi, la batteria viene ricaricata normalmente.

Con la maggiore autonomia elettrica, la Nuova Passat GTE è diventata ancora più versatile. Una viaggiatrice estremamente efficiente sulle lunghe distanze e, allo stesso tempo, capace di viaggiare a emissioni zero locali nel traffico urbano. Esteriormente la GTE è riconoscibile dai cerchi in lega leggera Monterey da 18 pollici, dedicati alla versione ibrida plug-in, dalle mascherine trapezoidali per l’impianto di scarico e dagli inserti laterali con le scritte GTE (all’altezza dei montanti anteriori).

Gli interni della Nuova Passat GTE sono caratterizzati da una serie di dettagli, come i sedili rivestiti in tessuto con elementi blu e il volante rivestito in pelle traforata. Tra gli equipaggiamenti di serie figurano anche cambio automatico doppia frizione DSG a 6 rapporti, Navigatore Discover Pro Streaming&Internet con display da 9,2”, Natural Voice Control, strumentazione interamente digitale Digital Cockpit, predisposizione telefono Comfort con ricarica a induzione, Mobile Key, We Connect Plus (3 anni), nonché specchietti retrovisori esterni con illuminazione perimetrale e funzione parcheggio per lo specchietto lato passeggero (ripiegabili e riscaldabili, con antiabbagliamento sul lato guida). In Italia, il listino della Nuova Passat GTE parte da 50.950 Euro per la carrozzeria berlina e da 51.950 Euro per la Variant.