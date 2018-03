Volkswagen: presto un nuovo SUV per il mercato USA ispirato all'Atlas

Dopo aver lanciato con successo la Atlas sul mercato americano, Volkswagen amplia la sua gamma con un altro SUV. Questo nuovo modello è basato sulla Atlas ma ha cinque posti e una linea del tetto da coupé. A offrire un'anticipazione di questo nuovo SUV sarà una concept car pre-serie che verrà presentata la prossima settimana al New York International Auto Show. Come la Atlas a sette posti, la nuova versione a cinque posti sarà prodotta nello stabilimento Volkswagen di Chattanooga (Tennessee, USA) ed è stata disegnata e progettata specificamente per il mercato americano.