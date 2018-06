Volkswagen al Salone dell’Auto di Torino 2018 con l'intera T-Family

I crossover e i SUV della T-Family saranno i protagonisti dello stand Volkswagen alla edizione 2018 del Salone dell’Auto di Torino. Dal 6 al 10 giugno, T-Roc, Nuova Tiguan, Tiguan Allspace e Nuova Touareg accoglieranno i visitatori nell’affascinante ambientazione naturale del Parco del Valentino.

I test drive saranno invece dedicati alla mobilità del futuro, con i modelli 100% elettrici Nuova e-up! e Nuova e-Golf . Quest’ultima sarà inoltre presente in Piazza San Carlo all’esposizione dedicata ai modelli elettrificati, per poi prendere parte al Gran Premio Parco Valentino di domenica 10 giugno. La Volkswagen parteciperà anche alla Supercar Night Parade del 6 giugno con l’unico esemplare italiano della XL1, la ibrida plug-in (motore TDI + elettrico) più efficiente prodotta in serie: 0,9 litri/100 km il consumo nel ciclo NEDC, con emissioni di CO2 pari ad appena 21 g/km

Giunto alla sua quarta edizione, il Parco Valentino è una grande festa dell’automobile all’aria aperta: il luogo ideale per conoscere da vicino lo spirito dinamico e il carattere deciso di T-Roc, Nuova Tiguan, Tiguan Allspace e Nuova Touareg. Adatti a ogni esigenza, i modelli della T-Family, infatti, sono perfetti per chi ama stare a contatto con la natura e cerca tecnologia, sicurezza e versatilità in uno stile distintivo. Crossover e SUV non sono solo uno dei pilastri della strategia della marca Volkswagen, sono soprattutto le tipologie di auto preferite e più acquistate dal pubblico italiano ed europeo.

Ed è proprio il pubblico, con la sua partecipazione numerosa e appassionata, il vero protagonista del Parco Valentino che rende questo evento così speciale. Oltre all’offerta di crossover e SUV, un altro rilevante pilastro della strategia della Marca è senza dubbio l’elettrificazione. Per questo, i test drive saranno dedicati ai due modelli 100% elettrici della Volkswagen, la city car Nuova e-up! e la compatta Nuova e-Golf. Il 9 e 10 giugno, quest’ultima sarà anche in Piazza San Carlo a Focus auto elettriche e ibride, l’esposizione pensata per avvicinare i visitatori alla mobilità di domani. Inoltre, una Nuova e-Golf parteciperà al Gran Premio Parco Valentino, il convoglio che domenica 10 giugno percorrerà tutta la città, dal centro fino alla Reggia di Venaria. Alla Supercar Night Parade di mercoledì 6 giugno, invece, la Volkswagen parteciperà con l’unico esemplare italiano della XL1, la ibrida plug-in del 2013 che utilizza materiali altamente tecnologici e un’aerodinamica estrema per ottenere consumi irraggiungibili alle altre auto: 0,9 litri di gasolio per percorrere 100 km (NEDC). Un’auto che ha anticipato le tendenze recenti e dimostra la costante ricerca della Volkswagen verso la produzione di auto sempre più sostenibili.

T-Family, la gamma crossover e SUV di VW per ogni esigenza

Al vertice della T-Family, la Nuova Touareg incarna in maniera esemplare i valori della Marca. Il design espressivo le dona un’identità inconfondibile, mentre una vasta gamma di sistemi di assistenza assicura il massimo livello di sicurezza e comfort. Una innovativa interfaccia digitale, l’Innovision Cockpit, apre a una inedita dimensione dell’infotainment e della connettività. Il motore V6 3.0 TDI da 286 CV, la trasmissione, le sospensioni pneumatiche ad aria, le ruote posteriori sterzanti e la stabilizzazione adattiva del rollio garantiscono un’esperienza di guida sicura e dinamica. All’estremo opposto della gamma – in attesa della più piccola T-Cross – c’è la T-Roc. Forte dello spirito Born Confident, il primo crossover compatto della Volkswagen è unico e sicuro di sé, grazie al design bicolore della carrozzeria di serie e all’eccellente dotazione di sicurezza, che ha permesso di ottenere le cinque stelle nei crash test Euro NCAP. La T-Roc, inoltre, offre una dotazione standard davvero completa, che include i più avanzati sistemi di assistenza alla guida e connettività. A suo agio in città come in fuoristrada, la Nuova Tiguan è il SUV versatile e tecnologico per eccellenza. In particolare la versione Sport è pensata per i Clienti che amano la sportività e il design: esterni R-Line, cerchi in lega da 19”, fari anteriori Full LED, mancorrenti e listello calandra cromati, sterzo progressivo e Driving Profile Selection. Pagina 3 di 3 La Tiguan Allspace, infine, è perfetta per chi viaggia spesso in compagnia: offre fino a sette posti, più spazio per i bagagli e maggiore versatilità. Abbattendo la seconda fila di sedili, la capacità di carico arriva a 1.920 litri e 1.921 mm di lunghezza, adeguati perfino a ospitare una tavola da surf. Con la funzione Easy Open, il portellone può essere aperto con un semplice movimento del piede.

Test drive a emissioni zero

Con il motore da 60 kW e un’autonomia fino a 160 km (NEDC), la Nuova e-up! rappresenta la soluzione ideale a emissioni zero destinata in prevalenza alla mobilità urbana o alla prima cerchia extraurbana. Grazie alla nuova batteria agli ioni di litio da 35,8 kWh, la seconda generazione della Volkswagen e-Golf vanta un abitacolo digitalizzato e un’autonomia di 300 km nel ciclo NEDC, che corrispondono a circa 200 km nelle condizioni di impiego più comuni. Il nuovo motore elettrico da 100 kW/136 CV e 290 Nm permette alla e-Golf di raggiungere i 100 km/h in 9,6 secondi, con una velocità massima limitata elettronicamente a 150 km/h.

Nell’apposita area test drive del Parco Valentino, i visitatori potranno provare la Nuova e-up! e la Nuova e-Golf accompagnati da formatori professionisti. Un’esperienza che è anche un assaggio di futuro della mobilità verso il 2020, anno in cui debutterà la Volkswagen I.D., il primo modello della nuova gamma di auto 100% elettriche della Marca. Basata sulla piattaforma MEB, appositamente progettata e sviluppata per la mobilità a batterie, la famiglia I.D. offrirà prestazioni superiori e una notevole autonomia, simile a quella delle attuali automobili a benzina.