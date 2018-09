We Love California 2018: grande successo del raduno nazionale Volkswagen California

Più di 670 persone per oltre 200 equipaggi: sono bastate poche ore dal via alle iscrizioni perché l’edizione 2018 di “We Love California” facesse registrare il tutto esaurito. Un successo costruito in quattro anni da Volkswagen Veicoli Commerciali, che nel 2015 ha lanciato il primo e unico raduno nazionale ufficiale d’Italia.

Quest’anno “We Love California” si è tenuto sabato 22 settembre al Dolomiti Camping Village & Wellness Resort di Dimaro, in provincia di Trento. Come vuole la tradizione, si è trattato di un evento immersivo da vivere in totale condivisione. Se nelle prime tre edizioni i partecipanti erano stati proiettati, rispettivamente, negli anni ’80, nel mood dei surfer e nel mondo del circo, quest’anno tutto ha parlato di sport.

Dopo avere vidimato il prezioso passaporto che determina l’appartenenza alla “We Love California Community”, gli ospiti si sono immersi in un programma pieno di sorprese: il risveglio muscolare, le sfide a calcio e pallavolo, i classicissimi calciobalilla, subbuteo e ping-pong, oltre al tiro con l’arco, l’arrampicata ed i mini-corsi di ginnastica. Per tutta la giornata, tra un drink analcolico e uno snack, si sono effettuati i test drive sui veicoli California e Caddy, mentre una crew di performer stupiva i presenti con esibizioni di bike-trial, bmx e street-trial.

La grigliata finale è stata preceduta dall’ennesima sorpresa: il tramonto, infatti, è stato ammirato a bordo della mongolfiera brandizzata Volkswagen. Poi tutti a tavola, per chiudere in bellezza con i sapori a “Km0” e la musica della band VociSole, una scatenata formazione tutta al femminile.