Volkswagen annuncia: la nuova T-Cross sarà prodotta nella fabbrica Navarra

Sarà lo stabilimento Volkswagen Navarra (Spagna) a produrre l’inedito crossover T-Cross. Lo ha annunciato ieri Andreas Tostmann, Responsabile per Produzione e Logistica di Volkswagen. La fabbrica, che dal 1984 produce la Polo, per la prima volta nella sua storia amplierà la produzione a un secondo modello.

La nuova T-Cross condivide la stessa piattaforma della Nuova Polo. Si stima che costruendo un secondo modello la produzione della fabbrica spagnola, variabile a seconda della domanda, aumenterà a 350.000 unità l’anno rispetto alle 244.000 registrate nel 2017. Allo stesso tempo anche il numero di dipendenti aumenterà del 10% circa.

“Producendo la T-Cross nello stabilimento Volkswagen Navarra sfruttiamo ancora una volta la flessibilità e i vantaggi della nostra rete di produzione globale. Ciò garantisce alta produttività e qualità ai massimi livelli per i Clienti , ed è possibile grazie al pieno coinvolgimento del reparto Produzione fin dalle prime fasi di sviluppo di un’auto”, afferma Andreas Tostmann. Con la T-Cross Volkswagen amplia la sua gamma di SUV e crossover, che rappresentano il segmento in più rapida crescita in Europa. Secondo le stime il segmento dei SUV e crossover compatti arriverà a raddoppiare nei prossimi 10 anni.

In Navarra il Gruppo Volkswagen sta investendo circa un miliardo di Euro per la produzione della Nuova Polo, la cui ultima generazione è stata lanciata alla fine dello scorso anno, e della T-Cross. Emilio Sáenz, Presidente del sito produttivo Volkswagen Navarra in Spagna, ha dichiarato: “Produrre un secondo modello ci fa molto piacere e siamo inoltre molto fieri di contribuire con la nostra esperienza alla realizzazione della T-Cross, un crossover con tecnologia di categoria superiore che soddisferà appieno le richieste dei Clienti”.

Con la T-Cross, la cui produzione è previsto inizi alla fine dell’anno, si allarga la T-Family, la gamma di SUV e crossover della Marca. T-Cross, T-Roc, Tiguan, Tiguan Allspace e Touareg formano ora l’offerta di SUV e crossover in Europa. La T-Cross andrà inoltre a rafforzare l’offerta in Cina e in Sudamerica.

Grazie alla piattaforma modulare MQB, gli interni ampi e innovativi della T-Cross offrono la massima flessibilità e numerosi sistemi di assistenza disponibili su modelli appartenenti a categorie superiori. Sono infatti di serie il sistema di monitoraggio della distanza Front Assist e l’assistenza attiva per il mantenimento della corsia Lane Assist. Lunga 4.107 mm, la T-Cross si distingue grazie al suo accattivante design e dimostra grandi doti di funzionalità e personalizzazione.