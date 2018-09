Volkswagen: doppio Porte Aperte per scoprire T-Roc 1.6 TDI

Doppio appuntamento per accogliere sul mercato italiano la T-Roc equipaggiata con il 1.6 TDI SCR da 115 CV, un motore capace di unire prestazioni brillanti a bassi consumi e costi di gestione ridotti. Il 1.6 TDI trova la sua collocazione perfetta nel cofano del primo crossover compatto della Volkswagen, un modello che sfoggia uno stile carismatico e inconfondibile, capace di coniugare in 4,23 metri di lunghezza la forza di un SUV e l'agilità di una sportiva compatta.

La T-Roc 1.6 TDI SCR si può avere in promozione da 25.500 Euro o con la formula Progetto Valore Volkswagen (PVV) a partire da 199 Euro al mese. Il pubblico italiano potrà scoprire e provare la T-Roc 1.6 TDI presso le Concessionarie Volkswagen, in occasione dei Porte Aperte che si terranno nei weekend 22-23 e 29-30 settembre.

La T-Roc è un'auto perfettamente a suo agio tanto nella dimensione urbana quanto sulle lunghe percorrenze. Esternamente le proporzioni accattivanti vengono esaltate da un design moderno, declinato in undici colori carrozzeria e quattro colori del tetto che permettono numerose combinazioni. Gli interni, invece, si distinguono per soluzioni avanzate, perfettamente abbinate all'elevata funzionalità.

Il 1.6 TDI che equipaggia la T-Roc eroga 115 CV e 250 Nm di coppia massima disponibile tra i 1.750 e i 3.200 giri/minuto. Associato a un cambio manuale a sei rapporti, il 1.6 TDI SCR permette alla T-Roc di accelerare da 0 a 100 km/h in 10,9 secondi e di raggiungere i 187 km/h di velocità massima. Questo motore assicura al crossover compatto Born Confident della Volkswagen agilità e prestazioni brillanti in ogni condizione, dal traffico cittadino ai lunghi trasferimenti autostradali, a fronte di costi di gestione contenuti, bassi consumi grazie all'elevata efficienza ed emissioni ridotte, vista la presenza di serie del catalizzatore SCR. Inoltre, la T-Roc 1.6 TDI rispetta già le normative sulle emissioni Euro 6d-TEMP.

La Volkswagen T-Roc è disponibile in promozione a partire da 21.900 Euro nella versione 1.0 TSI 115 CV Style. La gamma è declinata in due allestimenti, Style e Advanced, entrambi caratterizzati da una dotazione di serie completa e da un'ampia possibilità di personalizzazione. Tra i principali equipaggiamenti di tutte le T-Roc italiane ci sono sistema di infotainment Composition Media con display da 8 pollici interamente rivestito in vetro, App-Connect, cruise control adattivo ACC, assistente al mantenimento di corsia Lane Assist e sistema di monitoraggio della distanza Front Assist con frenata di emergenza e riconoscimento dei pedoni. A questi, nella variante Advanced, si aggiungono elementi distintivi sotto il profilo tecnologico e del design come i fari Full LED e la strumentazione interamente digitale Active Info Display di nuova generazione.

Oltre al 1.6 TDI SCR 115 CV, la gamma motori della T-Roc offre tre opzioni: i benzina 1.0 TSI 115 CV, 1.5 TSI ACT (Active Cylinder Technology, gestione attiva dei cilindri) 150 CV e il Turbodiesel 2.0 TDI 150 CV con trazione integrale 4Motion. Tutti hanno il cambio manuale a 6 rapporti, mentre l'automatico a doppia frizione DSG a 7 rapporti è disponibile con le due unità da 150 CV.