Volkswagen: ecco il nuovo Touareg in edizione speciale Black Style con il 3.0 V6 TSI

La Nuova Touareg incarna in maniera esemplare i valori Volkswagen Il design molto espressivo dona all’ammiraglia tedesca un’identità inconfondibile e dal carattere forte. Una vasta gamma d’innovativi sistemi di assistenza assicura il massimo livello di comfort e sicurezza, certificata dalle cinque stelle nei recenti test d’impatto Euro NCAP. A questi contenuti d’eccellenza, la serie speciale Black Style aggiunge una caratterizzazione estetica inconfondibile grazie agli elementi in nero opaco che ne esaltano l’anima sportiva.

Sono rifiniti in questo colore la calandra, le calotte degli specchietti retrovisori esterni, il nome del modello al centro del portellone posteriore e i terminali di scarico, oltre ai cerchi in lega leggera Esperance da 19” specifici. Questi dettagli possono essere associati ai colori carrozzeria Pure White, Grigio Silicio metallizzato o Nero Perla. La dotazione di serie dell’edizione speciale è basata su quella già ricca dell’allestimento Style.

Questa include, tra gli altri, rilevatore di stanchezza del guidatore Fatigue Detection, sistema di monitoraggio Front Assist con riconoscimento pedoni e frenata di emergenza City, assistenza al mantenimento di corsia Lane Assist, riconoscimento della segnaletica stradale, cruise control adattivo ACC, selezione del profilo di guida Driving Profile Selection, sensori di parcheggio anteriori e posteriori Park Pilot,fari a LED, sistema di navigazione Discover Pro con schermo touch da 9,2” e Gesture Control.

La Nuova Touareg Black Style aggiunge a tutto questo gli elementi estetici esterni già descritti e il Comfort Pack, che include App-Connect e VW Media Control, vetri posteriori oscurati, l’Easy Open/Close Pack (apertura e chiusura senza chiavi delle portiere, apertura del bagagliaio con sensore e chiusura intelligente con pulsante) e gli interni in pelle Vienna. I prezzi della Nuova Touareg Black Style partono da 62.500 Euro. Inoltre, la dotazione della Nuova Touareg Black Style può essere arricchita con dotazioni che la rendono ancora più sicura, confortevole e tecnologicamente avanzata, come il Safety Pack (include i sistemi di assistenza alla guida Emergency Assist, Traffic Jam Assist, Side Assist Plus, Intersection Assist e Sistema PreCrash 360°), il sistema di assistenza al parcheggio Park Assist con Rear View Camera, lo Steering Pack (sospensioni pneumatiche 4-Corner con ammortizzatori a regolazione elettronica, ruote posteriori sterzanti, regolazione adattiva dell’assetto Adaptive Chassis Control) e il tetto panoramico con apertura elettrica.

La Nuova Touareg Black Style è mossa dal Turbodiesel 3.0 V6 TDI da 231 CV e 500 Nm di coppia massima disponibili da 1.750 a 3.000 giri. Associato al cambio automatico Tiptronic a 8 rapporti e alla trazione integrale permanente 4MOTION, questo motore è in grado di spingere la Nuova Touareg Black Style fino a 218 km/h di velocità massima e di farla accelerare da 0 a 100 km/h in 7,5 secondi. A queste prestazioni dinamiche, che si associano alla notevole capacità di trainare fino a 3,5 tonnellate di massa rimorchiabile, corrispondono un consumo combinato di 8,0-8,7 l/100 km ed emissioni di CO2 pari a 208-227 g/km(ciclo WLTP). L’offerta della gamma Touareg si amplia ulteriormente con l’introduzione del potente motore turbo benzina 3.0 V6 TSI, anch’esso associato al cambio automatico Tiptronic a 8 rapporti e alla trazione integrale permanente 4MOTION. I suoi 340CV e 450Nm di coppia massima disponibili da 1.340 a 5.300 giri permettono al grande SUV Volkswagen di raggiungere la velocità di 250 km/h e di coprire lo 0-100 km/h in 5,9 secondi.

Disponibile nel più ricco allestimento Advanced, la Nuova Touareg 3.0 V6 TSI è proposta a 75.900 Euro. I clienti italiani potranno conoscere da vicino la Nuova Touareg Black Stylee il nuovo motore 3.0 V6 TSI in occasione del weekend Porte Aperte che si terrà sabato 26 e domenica 27 ottobre nelle Concessionarie Volkswagen.