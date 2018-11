Volvo: il concept elettrico a guida autonoma 360c protagonista a Focus Live

La presenza articolata di Volvo a Focus Live, in programma dall'8 all'11 novembre presso il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia di Milano, sottolinea una volta di più l'attenzione della Casa ai temi della mobilità sostenibile e la trasformazione in atto del brand, che da semplice costruttore di automobili si sta proponendo sempre di più come fornitore di servizi di mobilità avanzati pensati per le esigenze dei clienti futuri che abiteranno le città del futuro. Alla base della 360c, la concept presentata da Volvo Cars lo scorso mese di settembre ed esposta a Focus Live, c'è una vettura elettrica con tecnologia di guida autonoma che esclude la presenza di un conducente. Il prototipo sfrutta al massimo la libertà stilistica e costruttiva consentita dalla completa assenza di elementi quali il volante e il motore endotermico, rivoluzionando la concezione tradizionale dell'abitacolo in cui i passeggeri sono seduti su sedili disposti in file da due o tre posti. Volvo 360c costituisce un elemento di una più ampia visione sostenuta da Volvo riguardo al futuro dei viaggi - in modalità di guida autonoma, elettrica, connessa e sicura. Gli 'ambienti abitativi' proposti dal prototipo esplicitano fino a che punto potrebbe cambiare il modo di vivere delle persone nel momento in cui sarà possibile trasformare il tempo di viaggio, solitamente improduttivo o noioso, in un momento utile e fruibile. Volvo Cars crede fermamente nella necessità di un dialogo e una cooperazione fra i diversi attori di mobilità in funzione di un concetto di sostenibilità. La mobilità sostenibile è uno scenario che coinvolge non solo i costruttori di veicoli, ma anche urbanisti, architetti, legislatori e ricercatori. La presenza di Tisha Johnson, SVP Interior Design di Volvo Cars, in qualità di relatrice al dibattito "L'auto che si guida da sola e la città connessa" - appuntamento di approfondimento ospitato sul Main Stage dell'evento - è un esempio di tale approccio cooperativo. "La nostra presenza a un evento straordinario come Focus Live è una testimonianza del pensiero avanzato che contraddistingue Volvo," ha dichiarato Michele Crisci, Presidente Volvo Car Italia. "Ma dimostra anche come Volvo ami raccontare alla gente la portata della rivoluzione che il mondo dell'auto sta vivendo in questo momento. Ciò che conta della Concept 360, oltre alle straordinarie caratteristiche del veicolo, è la visione che l'ha determinata. Con Concept 360 Volvo dimostra di essere in anticipo rispetto ai tempi. Siamo leader nello sviluppo sulla guida autonoma e la Concept 360 lo indica chiaramente, al punto tale che ci siamo spinti a immaginare nuovi utilizzi dell'auto, nuovi e rivoluzionari scenari di business e a proporre l'introduzione di un nuovo standard globale per la comunicazione sicura fra i veicoli con guida autonoma e gli altri utenti della strada. Volvo continua ad applicare la stessa capacità di interpretare le esigenze dei futuri clienti che ci ha portato, negli ultimi quattro anni, a rinnovare completamente la gamma e a diventare nuovo punto di riferimento nel segmento premium del mercato".