Volvo Cars presenta 360c, la nuova concept car con guida autonoma

Volvo Cars presenta la sua nuova concept car, la Volvo 360c, una vettura che si fa portatrice di una visione olistica di un futuro in cui si potrà viaggiare in modalità di guida autonoma, sfruttando l'alimentazione elettrica, rimanendo sempre connessi in Rete e in massima sicurezza.

Il prototipo sfrutta al massimo la libertà stilistica e costruttiva consentita dalla completa assenza di elementi quali il volante e il motore endotermico, rivoluzionando la concezione tradizionale dell'abitacolo in cui i passeggeri sono seduti su sedili disposti in file da due o tre posti. La 360c propone quattro potenziali modalità di utilizzo per i veicoli con guida autonoma - come zona dedicata al riposo, ufficio mobile, salotto e spazio di intrattenimento -, ciascuna delle quali consente di ri-immaginare il modo di viaggiare delle persone.

Il prototipo introduce inoltre una proposta per lo sviluppo di uno standard mondiale di comunicazione sicura fra i veicoli con guida autonoma e gli altri utilizzatori della strada. La 360c si configura come concorrente potenzialmente più conveniente dei viaggi aerei a breve raggio, un segmento multi-miliardario attorno al quale gravitano le compagnie aeree, i costruttori di aeromobili e altri fornitori di servizi.

Sono in particolare le tratte più brevi, attorno ai 300 km, quelle su cui una modalità di spostamento alternativa potrebbe avere il maggiore impatto. La 360c rappresenta un primo, seppur deliberato, passo verso una discussione più ampia sulla potenzialità che la tecnologia di guida autonoma ha di cambiare drasticamente la societa', in vari modi.

"Il settore automobilistico cambierà radicalmente nei prossimi anni e Volvo dovrebbe essere all'avanguardia di questa evoluzione", ha dichiarato Hakan Samuelsson, presidente e CEO di Volvo Cars. "La guida autonoma ci consentirà di fare un ulteriore e importante passo avanti nell'ambito della sicurezza, ma anche di aprirci a nuovi e stimolanti modelli di business, e permetterà ai consumatori di impiegare il tempo di permanenza nella vettura nel modo che desiderano".