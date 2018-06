Volvo a Parco Valentino con la nuova V60 sw, XC40 e le sue ibride plug-in

Dopo l’entusiasmante edizione 2017 con le attività legate alle celebrazioni dei 90 anni della Casa, Volvo torna al Salone dell’Auto di Torino Parco Valentino 2018 parlando di modernità attraverso temi e prodotti che ne stanno decretando il successo in tutto il mondo.

In esposizione permanente sullo stand Volvo per l’intera durata della rassegna ci sarà la nuova Volvo V60 Station Wagon presentata a Ginevra ed erede della consolidata tradizione delle familiari Volvo. Impegnata in alcune della attività previste anche la best-seller XC40, che dopo essersi fregiata del titolo di Auto dell’Anno 2018 sta conoscendo uno straordinario successo di pubblico.

Volvo metterà inoltre l’accento sulla propria strategia di elettrificazione esponendo una XC90 T8 con motore ibrido a ricarica, che costituisce oggi lo stato dell’arte in materia. In tema di Heritage, sotto i riflettori ci sarà una spettacolare Volvo P1800 Jensen del Registro Italiano Volvo d’Epoca, che parteciperà al Gran Premio Parco Valentino, la tradizionale rievocazione di una delle gare che hanno fatto la storia dell’automobilismo degli anni eroici.

Nell’ambito del Salone dell’Auto di Torino Parco Valentino, a Volvo verrà consegnato, per la seconda volta in tre anni, il premio Car Design Award per il linguaggio di design che sta attualmente esprimendo con i modelli più recenti. A ritirare il riconoscimento sarà Robin Page, capo del design di Volvo Cars.